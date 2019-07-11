Диетолог: тренировки не помогут похудеть

По словам эксперта, даже самые интенсивные занятия в зале не дадут результата.

Занятия фитнесом, бег, плавание, подвижные игры. Мы привыкли считать любую активность первым способом сброса веса, но оказывается, специалисты уже не придерживаются такого мнения.

Диетолог Марина Макиша объясняет, что похудеть можно только лишь приведя в норму свое ежедневное питание. Работает самое простое правило — мы должны тратить больше энергии, чем получать. В этом случае организм начнет задействовать собственные жировые запасы и стрелка весов к нашей радости наконец сдвинется с мертвой точки.

Многие фитнес-блогеру заверяют свою аудиторию, что в случае интенсивных грамотных занятий в зале можно позволить себе любые десерты, но это не так.

«Пытаться похудеть только спортом, бегая как сумасшедший в спортзале, но при этом поедая тортики, невозможно», — приводит слова члена Ассоциации диетологов и нутрициологов «Известия».

Она подчеркнула, что даже в случае самых тяжелых тренировок, организм тратит не так уж много калорий, как нам кажется. А если мы продолжает употреблять жирную и сладкую пищу, то все энергетические запасы с успехом пополняются из нашего рациона. При таком положении вещей можно укрепить мышцы и стать более сильным, но на похудение рассчитывать не приходится.