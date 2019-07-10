Психолог: мальчики обязаны давать сдачи девочкам

«Не трогай ее, она же девочка», «Ты же мальчик, уступи». Мы привыкли говорить эти фразы своим сыновьям, но, возможно, мы были в этом не правы? Специалист по детской психологии напротив уверена: мальчикам можно и нужно давать сдачи девочкам.
По мнению эксперта Натальи Кузнецовой, мальчики обязаны уметь за себя постоять, особенно, если девочки инициируют ссору. Она отмечает, что каждый человек должен уметь очерчивать и отстаивать собственные границы и ставить на место человека, пытающегося их нарушить.
Кроме того, подчеркивает специалист, девочки попросту могут превосходить мальчиков в физической силе.
«В этом смысле не давать сдачи, не постоять за себя может быть даже просто опасно», — приводит слова Кузнецовой Letidor.
Психолог посоветовала родителям ни в коем случае не ругать мальчика в такой ситуации, ведь если ребенок сумел отразить нападение и отстоять свои границы он заслуживает лишь одобрения.
Кузнецова напомнила, что лучшие качества настоящего мужчины воспитываются в семье. Мальчик смотрит, как ведут себя его отец, дедушка, дяди или старшие братья, как они относятся к женщинам и именно это формирует его взгляды, а вовсе не детские конфликты на игровых площадках.