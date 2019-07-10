Психолог: мальчики обязаны давать сдачи девочкам

Эксперт уверена, что слабый пол может быть не таким уж слабым.

«Не трогай ее, она же девочка», «Ты же мальчик, уступи». Мы привыкли говорить эти фразы своим сыновьям, но, возможно, мы были в этом не правы? Специалист по детской психологии напротив уверена: мальчикам можно и нужно давать сдачи девочкам.

По мнению эксперта Натальи Кузнецовой, мальчики обязаны уметь за себя постоять, особенно, если девочки инициируют ссору. Она отмечает, что каждый человек должен уметь очерчивать и отстаивать собственные границы и ставить на место человека, пытающегося их нарушить.

Кроме того, подчеркивает специалист, девочки попросту могут превосходить мальчиков в физической силе.

«В этом смысле не давать сдачи, не постоять за себя может быть даже просто опасно», — приводит слова Кузнецовой Letidor.

Психолог посоветовала родителям ни в коем случае не ругать мальчика в такой ситуации, ведь если ребенок сумел отразить нападение и отстоять свои границы он заслуживает лишь одобрения.

Кузнецова напомнила, что лучшие качества настоящего мужчины воспитываются в семье. Мальчик смотрит, как ведут себя его отец, дедушка, дяди или старшие братья, как они относятся к женщинам и именно это формирует его взгляды, а вовсе не детские конфликты на игровых площадках.