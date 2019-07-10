Горячие новости

Этот продукт никогда не появляется на столе королевы Елизаветы

Глава британской монархии запрещает готовить что либо с его участием.

Этот продукт никогда не появляется на столе королевы Елизаветы
Королева Елизавета II Фото: Globallookpress.com

Британская королевская семья живет будто бы у всех на виду, но это верно лишь отчасти. Представители августейшего семейства много хранят в тайне, включая даже такие обыденные вещи, как предпочтения в еде.

Представляя себе королевский стол, каждый вероятно думает, что он ломится от изысканных яств, недоступных простым смертным. Но оказывается, это совсем не так и британские аристократы зачастую любят самую простую еду. Правда не обошлось и без странностей в пищевых предпочтениях, но этим грешат не только представители древнего рода.

Так, принц Гарри не может жить без бананов. Точнее даже не самих плодов, а десертов с их вкусом. Источник во дворце рассказал ET, что эта страсть преследует младшего внука королеву с самого детства. Его мать, принцесса Диана, часто покупала ему банановые кексы или мороженное, популярные тогда в США.

Маленький принц Гарри на руках у принцессы Дианы Фото: Eastnews

Сама королева Елизавета не питает особенной любви к конкретным продуктам, однако некоторые категорически не переносит. Например, все повара Букингемского дворца осведомлены, что блюда, приготовленные для ее величества ни в коем случае не должны содержать чеснок. Это грозит серьезными последствиями для персонала.

А вот Кейт Миддлтон любит пиццу. И Более того — приучает к этому популярному фастфуду своих троих малышей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Она не раз признавалась, что любит готовить вместе с детьми это блюдо, потому что это весело и каждый может выбрать начинку по собственному вкусу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт Миддлтон последние новостиКоролева ЕлизаветаКоролева Елизавета IIМеган Марклпринц ГарриПринцесса Дианафастфуд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard