Этот продукт никогда не появляется на столе королевы Елизаветы

Британская королевская семья живет будто бы у всех на виду, но это верно лишь отчасти. Представители августейшего семейства много хранят в тайне, включая даже такие обыденные вещи, как предпочтения в еде.

Представляя себе королевский стол, каждый вероятно думает, что он ломится от изысканных яств, недоступных простым смертным. Но оказывается, это совсем не так и британские аристократы зачастую любят самую простую еду. Правда не обошлось и без странностей в пищевых предпочтениях, но этим грешат не только представители древнего рода.

Так, принц Гарри не может жить без бананов. Точнее даже не самих плодов, а десертов с их вкусом. Источник во дворце рассказал ET, что эта страсть преследует младшего внука королеву с самого детства. Его мать, принцесса Диана, часто покупала ему банановые кексы или мороженное, популярные тогда в США.

Сама королева Елизавета не питает особенной любви к конкретным продуктам, однако некоторые категорически не переносит. Например, все повара Букингемского дворца осведомлены, что блюда, приготовленные для ее величества ни в коем случае не должны содержать чеснок. Это грозит серьезными последствиями для персонала.

А вот Кейт Миддлтон любит пиццу. И Более того — приучает к этому популярному фастфуду своих троих малышей — Джорджа, Шарлотту и Луи. Она не раз признавалась, что любит готовить вместе с детьми это блюдо, потому что это весело и каждый может выбрать начинку по собственному вкусу.