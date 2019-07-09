Россиянки склонны к анорексии сильнее жительниц Европы

Среди множества факторов, которые могут привести к анорексии — болезненной потере аппетита и отказу от еды — есть и социальные, характерные для России, уверен представитель психбольницы имени Алексеева Никита Чернов.

Психиатр, слова которого приводят РИА «Новости», отметил, что нарушения пищевого поведения, в том числе и анорексия, — это попытка наладить связь с внешним миром, стать более привлекательным для окружающих.

В России этому способствует нездоровое отношение к телу — гендерная сексуализация девушек.

Чернов отметил, что даже по внешнему виду можно понять, что жительницы Европы, например, больше обеспокоены собственным комфортом. Россиянки нередко используют внешность как средство достижения цели. Это и может стать толчком к развитию анорексии.

Заболеванию также могут способствовать и семейные факторы. Ребенок, родители которого одержимы внешним видом и поддерживают культ достижений, имеет больше шансов получить расстройство.

Психиатр подчеркнул, что также существует генетическая предрасположенность к анорексии. Это подтверждают последние исследовании. Но «активатором» заболевания всегда служит какое-то мощное эмоциональное потрясение.