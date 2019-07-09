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Дочь Алсу решила спеть без Ержана Максима

Микелла Абрамова представила аккустическую версию их общего хита.

Дочь Алсу решила спеть без Ержана Максима
Микелла Абрамова мечтает о сольной карьере Фото: instagram.com/mikellaabramova

Дочь знаменитой певицы Алсу, Микелла Абрамова, пожалуй одна из самых знаменитых юных исполнительниц в нашей стране. Популярность не далась наследнице звезды легко — после участия в шоу «Голос.Дети» на девочку и ее семью обрушилась масса критики.

Однако теперь скандалы позади и Микелла продолжает заниматься творчеством. В конце мая она со своим партнером по шоу ЕржаноМаксимом записала общую песню под названием «Это любовь». Стоит отметить, что мальчик поддерживал знаменитую соперницу даже в самый разгар скандала и продолжал с ней переписываться.

Юный дуэт анонсировал съемки клипа, признавшись, что все оказалось гораздо тяжелее, чем они думали. Но пока над видео ведутся окончательные работы Микелла решила исполнить композицию сольно.

В своем Instagram она опубликовала ролик, а котором исполняет песню, аккомпанируя себе на укулеле. Поклонники с восторгом приняли новое звучание хита, отметив, что Абрамовой пора перестать отвлекаться на совместное творчество и посвятить себя сольной карьере.

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Тэги:

Алсудети звездЕржан МаксимМикелла АбрамоваПрограмма «Голос. Дети»

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