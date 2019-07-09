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Синоптик: погода в июле не позволит россиянам купаться в водоемах

Эксперт предупредил об осенней погоде в разгар лета.

Синоптик: погода в июле не позволит россиянам купаться в водоемах
Погода в июле ожидается по осеннему холодной Фото: Pixabay.com

Июль традиционно считается самым жарким летним месяцем, именно на него приходится больше всего отпусков, когда жители мегаполисов спасаются от зноя на курортах. Но очевидно в 2019 году лето решило изменить своим принципам.

По словам главного эксперта центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в европейской части страны не стоит ждать жаркой солнечной погоды. Синоптик отметил, что, пришедшие неделю назад североатлантические циклоны установили свои правила и столбики термометра едва ли преодолеют отметку в 20 градусов тепла в дневное время. Ночью же температура воздуха составит от 7 до 12 градусов.

«Это на 3-5 градусов ниже нормы», — приводит слова Тишковца НСН.

Однако специалист предупредил, что похолодание может прогрессировать и в ряде регионов можно ожидать снижение температуры до 4 градусов тепла. Синоптик подчеркнул, что подобный температурный фон лишит россиян возможности купаться в местных водоемах, ведь вода остынет до +16 градусов.

Тишковец напомнил, что кроме Москвы похолодание затронуло также Урал, Ямал и Поволжье. Согласно долгосрочным прогнозам, жаркая погода вернется на европейскую территорию страны лишь к концу текущего месяца.

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