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Из «Истории игрушек» вырезали эпизод с домогательствами

Оскорбительный момент разглядели во втором фильме.

Из «Истории игрушек» вырезали эпизод с домогательствами
Кадр "История игрушек 2" (1999)

Не так давно студия Pixar переиздала три фильма «Истории игрушек» в качестве 4K. Фанаты серии, потратившиеся на новое издание, обнаружили, что в нем кое-чего не хватает.

Из «Истории игрушек 2» пропала одна из сцен после титров, якобы показывающих неудачные дубли. В ней старатель Питт намекает двум куклам Барби, что мог бы выбить им роли в следующем фильме в обмен на «благосклонность».

Когда камера наезжает на Питта, он делает вид, что ничего не было. Куклы уходят, а он бросает взгляд на их пятые точки.

В 1999 году шутка, очевидно казалась уместной. Фильм был исключительно успешен — при затратах в 90 миллионов долларов, он собрал в прокате около полумиллиарда.

Сейчас сцену считают оскорбляющей женщин, отмечает Slash Film, поэтому его удалили. Кроме того, он смотрится как минимум неуместно после чреды голливудских скандалов, начавшихся с обвинений в адрес продюсера Харви Вайнштейна.

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