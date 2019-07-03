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Июль принесет жару в Центральную Россию и холод в Сибирь

Синоптики ожидают температурные аномалии до четырех градусов.

Июль принесет жару в Центральную Россию и холод в Сибирь
Фото: pixabay.com

Прошедший месяц принес аномальную жару Россию — особенно ее запомнила Москва и Краснодарский край — но и в июле синоптики обещают температуру выше нормы во многих регионах.

Теплее климатической нормы будет на большей части Европейской России, но наибольшие температурные аномалии ожидают Камчатский край, Чукотку и сибирские регионы.

Урал, Поволжье, Амурскую область и Приморье в плане погоды особых сюрпризов не ждет, хотя кое-где, например, в Хабаровском крае, может быть холоднее обычного. Затяжное похолодание придет и в Сибирь, но произойдет это ближе к середине месяца.

В Центральной России почти весь месяц погода ожидается неустойчивой. Холодные воздушные массы будут сбивать зной, не давая температуре выйти за пределы нормы, но к концу месяца жара наберет силу — аномалии местами достигнут четырех градусов, передают «Метеовести».

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аномальная жараПрогноз погоды

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