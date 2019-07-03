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Стрелявшие в тюменском ТЦ попали на видео

Из торгового центра эвакуировали около полутора тысяч человек.

Стрелявшие в тюменском ТЦ попали на видео
Фото: Flickr/Moscow-Live.ru

В торговом центре «Кристалл» в Тюмени в среду произошла стрельба. Всех посетителей ТЦ эвакуировали, о пострадавших пока не известно.

Несколько выстрелов раздались днем около двух часов по местному времени. Сработала система оповещения и посетителе и продавцов начали выводить из здания — всего около 1500 человек, передает 72.ru.

В «Кристалле» сейчас находятся сотрудники полиции, рядом дежурит скорая помощь. Пока за медицинской помощью никто не обращался.

Полиция разыскивает четверых подозреваемых, трое из них — кавказской национальности. После стрельбы мужчины выбежали на улицу погрузились в два автомобиля и уехали. В городе объявлен план «Перехват».

В Сеть попали кадры с камер наблюдения, на которых видно стрелков. Один из них держит в руках ружье или автомат.

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стрельбаторговый центрТюмень

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