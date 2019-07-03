Юрий Колокольников снимется в новом фильме Нолана

Российский актер Юрий Колокольников довольно востребован на Западе. Он появлялся в «Игре престолов» в роли одного из одичалых, играл в «Хантер Киллере».

Теперь россиянин может исполнить одну из ролей в новой картине Одного из самых успешных и кассовых режиссеров современности Кристофера Нолана. По крайней мере, об этом говорит IMDb — имя Колокольцева появилось в списке актеров.

Кого сыграет россиянин, пока не известно. Представители актера никаких комментариев не дают.

Неизвестным остается и сюжет картины. Сообщается, что «Принцип» (Tenet) — это экшн-триллер, шпионский, но в то же время романтический. Некая смесь «На север через северо-запад» Хичкока и «Начала» того же Нолана.

Главную роль в триллере исполнит Роберт Паттинсон. Компанию ему составят Майкл Кейн, Элизабет Дебики, Кеннет Брана и Клеманс Поэзи.