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Российская подлодка загорелась в море, есть жертвы

По неподтвержденным данным, уцелели 4-5 человек, их госпитализировали.

Российская подлодка загорелась в море, есть жертвы
Фото: pixabay.com

Пожар произошел на российской атомной подводной лодке АС-12, по меньшей мере 14 человек погибли.

«Интефакс» со ссылкой на Минобороны ранее сообщил, что авария на подлодке произошла во время исследований морского дна. 14 человек отравились угарным газом.

Источники telegram-канала BAZA утверждают, что пожар пережили от четырех до пяти подводников. Их доставили с контузией и отравлением продуктами горения в военный госпиталь в Североморске.

Проверкой произошедшего уже занялся Следственный комитет. Пресс-служба СК отмечает, что инцидент произошел в российских водах недалеко от Североморска.

Подлодка АС-12 — атомная глубоководная станция, способная погружаться на глубину до 6000 тысяч метров. Аппарат используется для научной деятельности. На Западе считают, что это «диверсионный аппарат», предназначенный для атак на подводную инфраструктуру.

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подлодкапожарСевероморск

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