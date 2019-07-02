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Кандидат в челябинские губернаторы требует запретить РПЦ из-за «ё»

В обращении досталось и другим религиям, которые автор назвал «темными».

Кандидат в челябинские губернаторы требует запретить РПЦ из-за «ё»
Фото: Flickr/Moscow-Live.ru

Кандидат в губернаторы Челябинской области Андрей Аюпов просит генпрокурора Юрия Чайку запретить в России РПЦ.

Аюпов в своем обращении высказывает недовольство традиционными для России религиями, все их он называет «темными». А причина всего этого — игнорирование буквы «ё».

Мужчина напомнил, что РПЦ в проповедях часто не употребляют «ё», например говорят «братья и сестры», вместо «сёстры». Аюпов уверен, что это создает в умах россиян «мозгодробильный текст темноты».

Аюпов и ранее выступал против Русской православной церкви. Он, например, просил власти запретить возведение новых храмов в регионе.

Аюпов собрался идти на выборы губернатора как самовыдвиженец и уже подал документы. Известно, что возглавляет местную компанию, специализирующуюся на штукатурных работах, передает «Коммерсант».

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