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Место падения неопознанного объекта на Кипре попало на видео

По предварительным данным, жертв удалось избежать.

Место падения неопознанного объекта на Кипре попало на видео
Фото: Ruters

Первые кадры с места падения неопознанного объекта на Кипра появились в соцсетях. Столкновение с землей вызвало сильный пожар.

Три громких взрыва раздались в ночь на понедельник. Объект упал возле деревни под названием Ташкент, севернее столицы Кипра Никосии, но взрывы были слышны и на юге острова.

На месте падения вспыхнул пожар. Именно этот момент и запечатлен на видео. Очевидцы сообщают о разбросанных кругом обломках. Журналист Хусейн Экмекчи заявил, что нашел на одном из них надписи на русском.

Экмекчи предположил, что на Кипре упала ракета зенитного комплекса С-125 и прилетела она из Сирии. Якобы местные военные применили ПВО, в ответ на атаку Израиля.

Окончательной информации о том, что именно упало, пока нет. Лидер Северного Кипра Мустафа Акынджи заявил, что, пока известно, что это военный объект — самолет или дрон.

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