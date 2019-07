Место падения неопознанного объекта на Кипре попало на видео

Первые кадры с места падения неопознанного объекта на Кипра появились в соцсетях. Столкновение с землей вызвало сильный пожар.

Три громких взрыва раздались в ночь на понедельник. Объект упал возле деревни под названием Ташкент, севернее столицы Кипра Никосии, но взрывы были слышны и на юге острова.

На месте падения вспыхнул пожар. Именно этот момент и запечатлен на видео. Очевидцы сообщают о разбросанных кругом обломках. Журналист Хусейн Экмекчи заявил, что нашел на одном из них надписи на русском.

Russian-made Syrian missile, that was fired in response to Israeli airstrike, crashes on island — Northern Cyprus FM #Tashkent #northerncyprus #Syria pic.twitter.com/CPaaojOrDc

— Ruptly (@Ruptly) July 1, 2019