Врачи рассказали об эффективной диете, от которой не похудеешь

Слово диета воспринимается нами в первую очередь, как инструмент сброса вес, но внесение коррективов в режим питания могут и не давать эффекта похудения, но при этом благоприятно воздействовать на организм в целом.

Специалисты Университета штата Огайо решили провести эксперимент. Они пригласили 16 добровольцев и предложили им попробовать классическую низкоуглеводную диету с преобладанием жиров.

По итогам исследования вес участников не изменился, однако некоторым из них полностью избавиться от метаболического синдрома.

Метаболический синдром — заболевание, сопровождающееся инсулинорезистентностью, нарушением обмена веществ и откладыванием жировых запасов в абдоминальной зоне. До сих пор метаболический синдром лечили похудением, однако эксперимент американских ученых показал, что сброс веса не является обязательным.