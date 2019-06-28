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Деним и муслин помогут пережить жаркое лето

Эксперты представили свой взгляд на выбор летних вещей.

Деним и муслин помогут пережить жаркое лето
Фото: pixabay.com

Погода в Москве резко сменила вектор и на смену удушающей жаре пришли ливни с грозами и температура воздуха 13 градусов, больше подходящая для середины осени, нежели для разгара лета.

Однако дожди побудут в ряде регионов России недолго, к началу будущей рабочей недели вновь установится теплая погода, а за ней вернется и летний зной. Эксперты выяснили в какой одежде легче всего переносить аномально жаркую погоду.

The Independent со ссылкой на модных редакторов отмечает, что лучше всего выбирать одежду светлых оттенков. Совет не новый, но многие часто им пренебрегают, в особенности работники офисов.

К слову, не во всех офисах строгий дресс-код. Если вам повезло работать именно в таком, можно позволить себе топы и блузки с открытыми плечами, также тонкие платья свободных фасонов.

В вопросах выбора ткани эксперты не пришли к единому мнению, но единогласно признали, что материалы должны быть тонкими, струящимися и «дышащими». К таким характеристикам больше всего подходят тонкий летний деним, муслин, натуральный шелк, хлопок и лен.

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