Маруани не смог засудить Киркорова за плагиат

Таганский суд в Москве встал на сторону поп-звезды Филиппа Киркорова по иску о плагиате.

На певца в суд подал лидер популярной в 80-х группы Space Дидье Маруани. По мнению француза, Киркоров использовал в песне «Жестокая любовь» его мелодию. С певца он потребовал 272 миллиона рублей. Суд иск отклонил, передает «РИА Новости».

Сам певец также рассказал о победе в своем Instagram. Он поделился роликом со страницы своего адвоката Александра Добровинского, подписав его: «Справедливость восторжествовала».

«Маруани отказано в полном объеме. По всем параметрам. Полностью. И песня Попова и Киркорова будет звучать всегда», — прокомментировал исход дела адвокат.