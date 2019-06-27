МЭР задумалось о системе контроля за доходами россиян

На долю теневой экономики по разным оценкам приходиться от 12 до 33%

Глава одного из департаментов Минэкономразвития Бэлла Панина заявила, что лучший способ борьбы с теневым сектором экономики — контроль расходов и доходов.

По ее словам, министерство готовит законопроект о системе, которая будет отслеживать расходы, доходы россиян и их соотношение. Панина не стала приводить деталей, сославшись на то, что идея сырая.

Эксперты уже успели раскритиковать предложение. Его реализация приведет к дополнительным расходам, росту штата чиновников, но вряд ли будет действенной.

В самом МЭР не подтвердили слова своей сотрудницы и заявили, что никаких разработок относительно контроля расходов не ведется, передает «РИА Новости».