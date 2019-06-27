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С московского водителя требуют 1,5 миллиона за помятый трамвай

Автолюбитель без ОСАГО врезался в трамвай, ехавший по «встречке»

С московского водителя требуют 1,5 миллиона за помятый трамвай
Трамвай "Витязь". Фото: mos.ru

Московский «Мосгортранс» требует от автомобилиста полтора миллиона рублей за помятый трамвай при стоимости ремонта в 36 тысяч рублей. Остальная сумма — потеря товарного вида.

Эта история берет начало еще в 2016 году. Москвич Алексей Потемкин выезжал со двора и врезался в трамвай, выехавший с неожиданной стороны. ОСАГо у автомобилиста не было, поэтому «Мосгортранс» решил компенсировать через суд.

Спустя год в один из московских судов поступает иск от ведомства и он его удовлетворяет. Теперь Алексей должен городу 36 тысяч рублей на починку трамвая и полтора миллиона рублей за утраченный товарный вид.

Как сообщает «Коммерсант», оценку ущерба делал независимый эксперт. Он взял за основу стоимость нового трамвая «Витязь», а это почти сто миллионов рублей, а также учел что техника была практически новой.

Компенсировать затраты на ремонт Потемкин готов, но с другой частью решения не согласен. Сейчас он пытается обжаловать его, а заодно призвать к ответу Центр организации дорожного движения. По мнению мужчины, движение трамвая по «встречке» и стало причиной аварии.

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