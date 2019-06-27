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Снятый 18 лет назад мультфильм вышел в лидеры проката в Китае

«Унесенных призраками» до этого ни разу не показывали в Поднебесной.

Снятый 18 лет назад мультфильм вышел в лидеры проката в Китае
Кадр "Унесенные призраками" (2001)

Полнометражный фильм легендарного Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» вышел в лидеры китайского проката, оставив позади американские новинки.

«Унесенных призраками» был выпущен в 2001 году. С тех пор он шел в прокате 85 раз в разных странах, три из них — в России, но за все 18 лет его ни разу не показывали в Китае.

Классика японской анимации вызвала настоящий ажиотаж в Китае. Только за первые выходные «Унесенные призраками» собрали почти 30 миллионов долларов, что в два раза больше, чем новая «История игрушек», сообщает Screen Daily.

Такие запоздалые премьеры японских фильмов не редкость для Китая. Например, в прошлом году в Поднебесной первый раз показывали «Мой сосед Тоторо» — через 20 лет после выпуска.

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Тэги:

КитайУнесенные призракамиХаяо Миядзаки

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