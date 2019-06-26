Российские цены на продукты обогнали европейские почти в два с половиной раза

Цены на продукты в России с начала этого года выросли на 4,1%, что почти в два с половиной раза больше чем в среднем по Европе.

По данным Росстата, в отдельных странах ЕС продукты подорожали примерно на ту же величину, что и РФ, например, в Венгрии и Болгарии. Где-то Европа обогнала Россию: в Румынии — 6,1%, в Словакии — 5,5%, в Польше — 5,3%.

Однако в среднем по Европейскому союзу прирост цен на продукты составил 1,7%, что в 2,4 раза меньше, чем в России.

Что касается роста инфляции в целом, здесь ситуация немного лучше. В России рост цен с начала года составил 2,4%, в среднем по ЕС — 1,2%.