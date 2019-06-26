Школьникам могут разрешить «гуглить» на ЕГЭ

Школьные экзамены в ближайшем будущем ждут серьезные изменения — в первую очередь это переход на электронную форму и появление множества новых заданий

Как рассказали «Известиям» в ФИПИ, структуре разрабатывающей задания для ЕГЭ и ОГЭ, сдача экзаменов за компьютером позволит добавить задания с поиском информации в справочных системах или Интернете.

В будущем также могут появиться задания, в которых нужно поставить эксперимент на стендах или непосредственно на компьютере, к которому подключат различные датчики.

Предполагается, что все новые задания будут собраны в единый комплекс, который будет генерировать автоматически разные варианты.

В ФИПИ отмечают, что на разработку нового ЕГЭ потребуется около пяти лет. Этому будет предшествовать обсуждение нововведений со специалистами и различные согласования.