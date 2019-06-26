Грузинские отельеры ищут способ вернуть российских туристов

Из-за запрета перелетов между Грузией и Россией туристическая сфера могут понести серьезные убытки.

20 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения между Грузией и Россией. Причиной подобного шага стали беспорядки в грузинской столице. Российские туристы были регулярными и частыми гостями кавказского региона и власти пытаются вернуть их.

После выхода указа люди начали массово отменять брони в Грузии ввиду невозможности прямых перелетов. Все еще остаются возможности перелетов с пересадками через другие страны, однако их стоимость существенно возрастает.

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили выступил с предложением запустить бесплатные автобусы для российских туристов, которые будут доставлять их в Грузию из аэропортов Армении, Азербайджана и Турции, передает Ura.ru.

Представляя документ министерству экономики Алавердашвили заявил о необходимости подобных бесплатных шаттлов из всех ближайших иностранных аэропортов.