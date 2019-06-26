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Грузинское вино может снова пропасть из российских магазинов

Ранее Роспотребнадзор заявил об усилении контроля за вином из Грузии.

Грузинское вино может снова пропасть из российских магазинов
Фото: pixabay.com

Обострение отношений между Москвой и Тбилиси уже привело к приостановке авиасообщения — оно начнет действовать с 8 июля, однако конфликт может затронуть и гастрономическую сферу.

Недавно Роспотребнадзор заявил, что усилит контроль за грузинскими винами. Вслед за этим, по информации «Коммерсанта», ведомство начало запрашивать у ритейлеров, какую долю вино из Грузии занимает на их полках.

Отмечается, что такие запросы делаются неофициально, но аналитики полагают, что это может говорить о подготовке нового запрета на импорт вина. Предыдущий запрет действовал с 2006 по 2013 годы.

В прошлом году Грузия отправила в Россию более половины (62%) всего произведенного вина. В российском импорте на долю грузинских вин приходится около 17%.

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