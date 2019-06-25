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За грязные номера будут лишать прав

Лишиться прав можно будет и покинув место спровоцированного ДТП.

За грязные номера будут лишать прав
Фото: Flickr/Moscow-Live.ru

Пленум Верховного суда РФ разъяснил, чем нечитаемые номерные знаки отличаются от видоизмененных. Разница для водителя между двумя нарушениями — от предупреждения до лишения прав.

КоАП РФ предполагает штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев за видоизмененные номера. Обычно имеются ввиду закрытые чем-либо знаки, либо с подкрашенными символами, но теперь наказать могут и за грязный номер.

Это произойдет, если инспектор ДПС представит в суде фото или видео, доказывающее, что номер испачкали намеренно. В этом случае нечитаемый знак превращается в измененный.

Прав можно будет лишиться и за оставление места ДТП, если водитель непосредственно не участвовал в столкновении и остался с целым автомобилем, но спровоцировал аварию, передает «Российская газета».

В постановлении ВС также говорится, что машины двигающиеся с нарушением прав — по встречной или обочине — по умолчанию признаются виновными в ДТП, поскольку никто из участников движения не обязан им уступать дорогу.

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