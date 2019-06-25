Пособие на детей в России увеличат в 200 раз

Пособия по уходу за ребенком в России вырастут до 10 тысяч рублей, но выплачивать их будут только малоимущим семьям, заявили глава правительства Дмитрий Медведев.

Речь идет о пособиях, которые платят на детей с полутора до трех лет. Сейчас его размер составляет 50 рублей. Проблема крошечных пособий поднималась на «Прямой линии» с президентом.

Во вторник премьер-министр сообщил, что пособие увеличат до 10 тысяч. Кроме того, правительство собирается изменить само понятие «малообеспеченные», передает «Интерфакс». Сейчас это семьи, где доход на одного человека не превышает полутора прожиточных минимумов. Предполагается, что верхней границей станет два прожиточных минимума.

Медведев также сообщил, что приняты полтора года назад меры по повышению рождаемости до сих пор не заработали полностью. Это выплаты из материнского капитала, пособие на первенца для малообеспеченных и субсидирование регионов на собственный маткапитал за третьего ребенка.