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Более 100 тысяч российских самозанятых решили «выйти из тени»

Пилотный налоговый режим работает пока в четырех регионах.

Более 100 тысяч российских самозанятых решили «выйти из тени»
Фото: pixabay.com

В Федеральной налоговой службе считают, что эксперимент с взиманием налогов с самозанятых россиян удался — за полгода регистрацию прошли более 100 тысяч человек.

Пилотный проект для самозанятых начал работать 1 января. Предприниматели, работающие без наемных сотрудников и с доходом до 2,4 млн рублей в год получили возможность платить налоги по ставке 4%.

Эксперимент действует пока в четырех регионах — в Москве и Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Самозанятые принесли в казну почти 130 миллионов рублей. Уже с 2020 года налог на профессиональный доход хотят взимать со всей территории страны.

Новым видом предпринимателей заинтересовались банки. Крупные компании предлагают кредиты для самозанятых на специальных, при этом их не смущает их нерегулярные доходы, передает «Комсомольская правда».

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