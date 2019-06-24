Россияне набрали автокредитов на рекордную сумму

Исторический максиму по объему выданных россиянам кредитов на автомобили зафиксирован в апреле, эксперты связывают это с продлением льготных программ.

Число кредитов начало расти в марте этого года, увеличившись в полтора раза по сравнению с предыдущими месяцами. Прирост в апреле был более скромным — около 13%, но именно в этом месяце был поставлен рекорд.

По данным «РИА Новости» общая сумма автокредитов достигла отметки 57,7 миллиарда рублей. За первые четыре месяца 2019 года жители РФ потратили на машины 179 миллиардов, что на четверть больше прошлогодних показателей.

Средняя величина кредита также немного выросла, но рекордов не поставила. В апреле автомобиль в кредит стоил 733 тысячи, рекордное значение — 777 тысяч.

Эксперты связывают оживление рынка автокредитов с продлением льготных программ правительства. Пика объемы кредитов, как ожидается, достигнут к концу осени.