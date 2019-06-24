В России удвоилось число школьников с максимальным баллом за ЕГЭ

В прошлом году 400 баллов набрал только один выпускник.

В 2019 году удвоилось число выпускников школ, сдавших Единый госэкзамен на максимально возможные 400 баллов.

В прошлом году максимальный балл получил Руслан Салимгареев из Москвы. Примечательно, что и на вступительном экзамене в МГУ имени Ломоносова он получил лучший результат.

В этом году по 400 баллов получили уже два школьника — Даниил Дрябин из-под Тулы и Анастасия Пределина из Екатеринбурга. Оба сдавали математику, русский, физику и информатику, передает ТАСС.

Выпускники, общаясь с журналистами, признались, что пока не выбрали вузы, где хотят продолжить обучения, но оба планируют остаться в России.