Дэнни Бойл готовит продолжение зомби-хоррора «28 дней спустя»

Британский режиссер Дэнни Бойл, известный по фильмам «Пляж», «На игле», «Миллионер из трущоб» взялся за продолжение собственной картины «28 дней спустя».

Фильм Бойла вышел на экраны в 2002 году. Он рассказывает о попытках четырех человек выжить в мире, зараженном вирусом, который превращает людей в кровожадных монстров.

«28 дней спустя» получил несколько европейских наград и была включена в сотню лучших британских фильмов. На фоне успеха ленты был снят сиквел «28 недель спустя», однако Бойл не имел к нему отношения.

Теперь режиссер вместе с автором сценария оригинальной картины Алексом Гарлендом задумал снять собственное продолжение.

«У меня и Алекса есть замечательная идея для третьей части. Она на самом деле хороша», — рассказал он The Independent.

Другими деталями относительно кастинга и съемок режиссер не поделился.