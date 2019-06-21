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Гитарист Pink Floyd распродал свои инструменты за рекордную сумму

Суммарно организаторы аукциона выручили более 21 миллиона долларов.

Гитарист Pink Floyd распродал свои инструменты за рекордную сумму
Дэвид Гилмор. Фото: wikimedia.org/deep_schismic

Около 130 гитар бывшего фронтмена и гитариста легендарной группы Pink Floyd Дэвида Гилмора распродали на аукционе в Нью-Йорке.

Самым дорогим лотом оказалась гитара Fender Stratocaster, имеющая собственное собственное «имя» Black Strat. Инструмент за 3,97 миллиона купил миллиардер Джим Ирсэй.

Это стало рекордной ценой для гитары, прежний рекорд принадлежал инструменту Джона Леннона, проданному в 2015 году за 2,4 миллиона.

В Нью-Йорке также продали Fender Stratocaster с серийный номер 0001 за 1,8 миллиона, а общая сумма превысила 21 миллион долларов, что также является рекордом, передает Rolling Stone.

Все вырученные от продажи гитар деньги отправятся на счета организации ClientEarth, занимающейся защитой окружающей среды.

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Pink FloydаукционДэвид Гилмор

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