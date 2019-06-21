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Porsche отзывает более 300 «бокстеров» и «кайманов» в России

Причина отзыва — недоработки в передней части кузова.

Porsche отзывает более 300 «бокстеров» и «кайманов» в России
Фото: pixabay.com

Представительство немецкого концерна Porsche (входит в Volkswagen Group) объявило об отзыве автомобилей двух моделей — родстера Boxster и спорт-купе Cayman.

Речь идет о машинах, проданных в России за два с половиной года, начиная с июля 2016-го. В общей сложности отзыв коснется более 300 автомобилей, передает Росстандарт.

Причина отзыва — недоработка кузова в районе багажного отделения, из-за которой автомобиль при лобовом столкновении может вести себя не так, как того требуют российские нормы.

Это второй с начала года отзыв у Porsche. В январе более чем у тысячи автомобилей в РФ обнаружились ошибки в ПО, отключающие усилитель руля.

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