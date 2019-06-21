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Автоинспекторам хотят разрешить ограничивать действие прав

Лишать прав по-прежнему будут суды.

Автоинспекторам хотят разрешить ограничивать действие прав
ДПС. Фото: Flickr/Moscow-Live.ru

Новые полномочия могут появится в инспекторов ГИБДД в случае принятия новой редакции Административного кодекса, разработанной МВД.

Речь идет о возможности ограничивать действие водительских прав без решения суда. Авторы поправок уверены, что это поможет снизить число нарушений на дорогах. Лишать прав при этом по-прежнему будут суды.

Представитель МВД России Дмитрий Газизов отметил, что инспекторы могли бы использовать эти полномочия, доставляя водителя к месту медосвидетельствования, передает «Коммерсант».

Новая версия КоАПа также предлагает ввести оборотные штрафы для компаний за нарушения правил безопасности. Другими словами, бизнесменам придется платить не фиксированную сумму, а долю от оборота.

Но наиболее революционным предложением МВД, стал отказ от административных арестов. Газизов пояснил, что на арестованных уходит почти четыре миллиарда рублей в год, их негде держать, к тому же это позволит «уйти от проигрышных позиций» в ЕСПЧ.

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Тэги:

водительские праваГИБДДКоАП

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