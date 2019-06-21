Треть женщин соглашаются на свидания ради бесплатной еды

Американские психологи заинтересовались вопросом, часто ли женщины ходят на свидания, только чтобы бесплатно поесть, а не ради возможных романтических отношений, и с чем это связано.

Исследование на эту тему провели в Университете города Азус. Специалисты составили психологические портреты нескольких сотен женщин и поинтересовались, как они относятся к «гастрономическим встречам».

Хотя бы раз только ради еды на встречи соглашались до трети респонденток. В их портретах психологи увидели поддержу традиционных гендерных ролей и проявления «темной триады».

«Темной триадой» специалисты называют отрицательные для окружающих личностные черты, для которых характерны манипуляции, отсутствие сопереживания и эгоизм — макиавеллизм, нарциссизм и психопатию.

Психологи не исключают, что похожим образом ведут себя и мужчины, но до них руки специалистов еще не добрались.