«Смог в Москве»: эксперт объяснил, повторится ли в столице страшное лето 2010 года

Над Москвой повис смог. Как объясняют в главке МЧС, это следствие пожаров в Рязанской области. Пожары и раньше случались, но такой смог – редкость.
Москвичи хорошо помнят страшное лето 2010 года, когда буквально нечем было дышать – горели торфяники, люди ходили в масках, болели и даже умирали.
Почему ветер не уносит гарь, дым, продукты горения, почему все это опускается на город и даже проникает в квартиры? Может ли повториться сценарий лета-2010? Сколько времени все это может продолжаться?
Мы обратились с этими вопросами к Александру Голубеву, начальнику отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ.
- Да, сегодня с утра ощущался сильный запах гари над Москвой и стоял смог. А вот во второй половине дня усилился ветер, и стало получше. Ситуация такая: ветер с востока и юго-востока приносит отголоски пожаров из Рязанской области, оттуда же приходит смог.
Горят леса. Фото: Global Look Press
То есть это не тот смог, который вызван автомобильными выхлопами, а другой – тот, который перемещается от очагов лесных пожаров. Соответственно, ночью и утром, когда ветер ослабевает, этот смог концентрируется.
То есть наиболее сильное воздействие от него ощущается утром и в первой половине дня. Потом ветер усиливается – и его уже почти не слышно. Все-таки это не такие очаги, как были, например, в 2010 году.
- Скажите, ожидать ли москвичам такого ужаса, какой был тогда?
- Нет, такого не будет точно. Торфяники, которые горели летом 2010-го, сейчас мелиорированы и не представляют угрозы.
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Пока у нас в ближайшие дни сохранится юго-восточное направление ветра. С пожарами борются. Я думаю, что в ближайшие дни они будут локализованы. Но не исключено, что смог еще будет приносить беспокойство москвичам в пятницу и субботу, особенно в первой половине дня.
А с обеда ветер будет усиливаться и отгонять смог от поверхности земли. Все будет хорошо.