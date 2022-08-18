«Смог в Москве»: эксперт объяснил, повторится ли в столице страшное лето 2010 года

Над Москвой повис смог. Как объясняют в главке МЧС, это следствие пожаров в Рязанской области. Пожары и раньше случались, но такой смог – редкость.

Москвичи хорошо помнят страшное лето 2010 года, когда буквально нечем было дышать – горели торфяники, люди ходили в масках, болели и даже умирали.

Почему ветер не уносит гарь, дым, продукты горения, почему все это опускается на город и даже проникает в квартиры? Может ли повториться сценарий лета-2010? Сколько времени все это может продолжаться?

Мы обратились с этими вопросами к Александру Голубеву, начальнику отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ.

- Да, сегодня с утра ощущался сильный запах гари над Москвой и стоял смог. А вот во второй половине дня усилился ветер, и стало получше. Ситуация такая: ветер с востока и юго-востока приносит отголоски пожаров из Рязанской области, оттуда же приходит смог.