Какие секреты хранят тайные комнаты древних дворцов и захоронений

Почти две тысячи лет «Золотой дом» римского императора Нерона хранил секрет: среди почти 300 открытых комнат была и тайная. Археологи назвали ее «комнатой Сфинкса» и строят догадки – для чего она была создана и спрятана?

Дворцы древних владык до сих пор хранят свои тайны. И даже современное оборудование не сразу помогает ученым их открыть. А часто бывает так, что – открыв потайное помещение дворца — вопросы у археологов только возрастают. Что происходило в этом месте? С какой целью прятали помещение? От кого?

Комната Сфинкса в «Золотом доме » Нерона

Именно так дело обстоит с самой последней по времени находкой в «Золотом доме» легендарного императора Нерона. Да-да, того самого, который сжег Рим и сделал своего коня римским сенатором.

А еще Нерон увлекался, как говорят в XXI веке, эзотерикой – древними культами, волнующими тайнами мироздания и прочим в этом духе. Кстати, завораживал Нерона и Древний Египет (для него, в 60-х годах н.э. эта страна тоже была древней, к слову).

Итак, в 64 году нашей эры, после того самого пожара, Нерон решил обустроить себе новый дворец. Называли его Domus Aurea, или «Золотым домом». Очевидно, что в понятие «золотой» было вложено много смыслов: и роскошь постройки, и немыслимая цена, и близость к царскому телу.

Строители Domus Aurea, получив «жирный» заказ, ни в чем себя не ограничивали. Колоссальное сооружение захватило четыре из семи римских холмов и раскинулось на площади в миллион квадратных метров.

Понятно, что спрятать в этой махине потайную комнату было делом нетрудным. И вот ее построили и засекретили. А потом…

Сначала, не прожив в новом дворце и двух лет, Нерон покончил с собой. Рим вздохнул с облегчением и принялся стирать с лица земли любые следы Domus Aurea. Одни части его были застроены – кстати, знаменитый Колизей стоит на месте куска дворцовой территории, другие – просто разрушены и заросли грязью.

Прошло без малого два тысячелетия.

… В этот день ранней весны 2019 года сотрудники археологического парка Колизея проводили обычные работы в одной из секций древнего цирка.

Для нужного освещения принесли и включили мощные софиты, а сами поднялись на леса. И вот тогда случилось удивительное сочетание света и точки, откуда смотрели люди: софиты высветили в углу комнаты явный след чужеродной кладки.

Осторожно разбирая каменные блоки, ученые обнаружили скрытую комнату, почти затопленную вековой грязью. Но даже оставшиеся на обозрении фрагменты показали удивительные фрески, покрывающие потолок и стены помещения.

Одной из открывшихся картин и было изображение мифического Сфинкса. Так тайная комната получила свое название.

Директор парка Колизея Альфонсина Руссо до сих пор удивляется сохранности красок на фресках, которым два тысячелетия. На стенах помещения танцуют разноцветные кентавры, летают птицы, скользят рыбы. А в одном из углов видна фигура воина, сражающегося с пантерой.

Казалось бы, нужно расчистить все до конца, чтобы увидеть скрытое под грязью. Но – нельзя. Древние конструкции могут обрушиться. Они ведь находятся под землей, и держат их древние балки.

Что же касается предназначения тайной комнаты – оно пока остается секретом Нерона.

Тайная комната внутри пирамиды Хеопса

Двумя годами ранее произошло не менее потрясающее событие: в, казалось бы, изученной вдоль и поперек пирамиде Хеопса тоже обнаружили тайное помещение. Однако, в отличие от римской находки, египетская случайной не была.

Изучая пирамиду, сооруженную около 2560 г. до н.э., археологи получили в свое распоряжение уникальный инструмент — высокочувствительный радар, способный воспринимать флуктуации на уровне электронных связей молекул.

Именно благодаря технике удалось обнаружить помещение длиной около 30 м, которое находится над большой галереей, ведущей к камере царей.

И тут снова возникли вопросы: зачем построили тайную комнату? Это не захоронение придворного или члена семьи, выяснили ученые. Остается еще гипотеза, что комната выполняла техническое предназначение: она была лакуной для распределения нагрузки тяжеленного сооружения пирамиды.

Примечательно, что величайшую пирамиду разграбили еще в глубокой древности, когда императора Нерона и на свете не было, как и города Рима. А тайную комнату не нашли!

Тайные подводные апартаменты дворца герцогов Мальборо

В самом начале XVIII века герцог и герцогиня Мальборо (если не смотрели старый фильм «Стакан воды», то как раз время посмотреть и увидеть Аллу Демидову в роли герцогини Мальборо, той самой) решили построить себе резиденцию. Родовые земли семьи располагались на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. Там и вырос дворец.

Здание получилось прекрасным. Оно построено в редком для Англии стиле барокко по проекту Джона Ванбру и Николаса Хоксмура. Вокруг дворца был разбит великолепный парк.

Позднее имя дворец получил после победы герцога над французами при Бленгейме — Блейхем-холл.

Кстати, в 1874 году именно здесь родился потомок герцога — Уинстон Черчилль. Здесь же летом 1908 года он сделал предложение своей будущей супруге Клементине Хозьер.

Однако, до Уинстона было еще очень далеко, когда один из Мальборо решил устроить в поместье озерный рай. Задание взялся выполнить архитектор Ланселот Браун, придумав каскад озер. Но как это реализовать?

Маэстро принял смелое решение погрузить ниже уровня воды не только комнаты, но и массивное основание моста Ванбру. Первый этаж дворца оказался … затопленным! И закрытым, конечно.

Потом об этих помещениях забыли, их размещение на планах дворца утеряли. Только два с половиной века спустя люди смогли найти и заглянуть в комнаты, сохранившие оригинальную штукатурку, лестницы и переходы 18 века. Даже граффити (настенные надписи – прим. ред.) нашли!

При этом пока нет никаких доказательств, что комнаты когда-либо использовались.

Хотя — вот странность, все помещения имели камины и дымоходы, а также большую комнату без окон, представляющую собой театр. Сейчас ученые пытаются укрепить знаменитый мост и поэтому осушают озера. Так, при осушении и были обнаружены утерянные апартаменты.

Древние сооружения, даже самые изученные, до сих пор могут серьезно озадачить современных ученых. Но мы рады этим загадкам, ведь они не дают остыть интересу к прошлому.