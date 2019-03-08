Как Роза Люксембург совратила сына Клары Цеткин во время борьбы за права женщин

Все, кто учился в советской школе, знают, кто является авторами идеи по провозглашению Международного женского дня. Что заставило Клару Цеткин и Розу Люксембургпойти в политику и доказывать свои права мужчинам, которые в те времена считали – удел женщин рожать детей и заниматься хозяйством?

Дикая Клара, дочь дворянина, внучка фабриканта

Клара Цеткин на самом деле урожденная Айснер, чистокровная немка из маленького городка Видерау. Более того ее отец Готфрид Айснер происходил из обедневшего дворянского рода, но имел хорошее образование и работал учителем.

А ее матери, Жозефине, революционные взгляды привил отец, богатый владелец нескольких фабрик. При этом он был участником французской революции и восхищался Наполеоном, в честь первой жены которого и назвал свою дочь. Жозефина Айснер с детства прививала дочери эмансипированные взгляды на жизнь и дала ей прекрасное образование.

Есть воспоминания, в которых говорится, что к 12 годам Клара наизусть читала Гете и Шиллера, цитировала одного из известнейших английских публицистов той поры Томаса Карлейля и его многотомную «Французскую революцию». В 17 лет девушка поступила в престижную гимназию в Лейпциге, где познакомилась с модными учениями социал-демократов и начала ходить в их кружок.

Она настолько загорелась этими идеями, так пламенно выступала на собраниях, что вскоре получила кличку Дикая Клара. При этом она прекрасно училась и ей пророчили блестящую преподавательскую карьеру. Если бы не встреча с российским эмигрантом Осипом Цеткиным.

Хромоножка Роза с бархатным голосом

Розалия Люксембург была пятым ребенком в семье зажиточных евреев, живших в польском городке Замосць, принадлежавшем в те времена Российской империи. Розе не повезло: она была маленькой, некрасивой и хромой.

У нее был врожденный вывих тазобедренного сустава, из-за чего одна нога была короче другой, и все фигура выглядела непропорциональной. Ей шили специальные ботинки, чтобы хоть как-то выровнять походку. Родители обожали девочку, но приучали ее к самостоятельной жизни, внушая, что удачно выйти замуж она не сможет.

Ей дали хорошее начальное образование, затем отправили в гимназию в Варшаве. Там она вступила в социал-демократическую партию. Зная о своих физических недостатках, она умела себя правильно подать, обладала удивительным обаянием и приятным бархатистым голосом. В партии ее ценили за ум и преданность идеям.

Если бы Цеткин выжил, Клара бы и не вспомнила о своих правах

Кларе было 18, когда она впервые увидела Осипа Цеткина. Он скрывался от преследовавших его российских властей, красиво говорил о равенстве и братстве. И Девушка влюбилась в него, но признаться в чувствах не решалась. На одном из собраний кружка Осипа арестовали и выслали из Германии.

Когда полицейские уводили мужчину, он успел крикнуть Кларе, что любит ее. Ей было 22 года и она бросилась за любимым. Два года она разыскивала его по Европе, пока не обнаружила в трущобах на окраине Парижа. Цеткин был сильно болен, но продолжал писать революционные заметки.

Влюбленная женщина тут же забыла о своих социал-демократических взглядах. Чтобы спасти жизнь мужчины, днем она работала гувернанткой, вечерами — прачкой, а по ночам переводила статьи. Она сняла квартирку в центре Парижа, заботилась об Осипе, взяла его фамилию, хотя в официальный брак они не вступили, родила двух сыновей.

Через семь лет Цеткин умер от туберкулеза. Тяжелый труд и страшное горе сделали из Клары старуху. Вместе с сыновьями она уехала из Франции в Германию, где устроилась на службу в одну из газет. И чтобы забыть о своем горе вновь увлеклась политикой. Товарищи по партии ужасались как в 32 года женщина может выглядеть на 50.

Несчастная Роза, которая совратила сына подруги

Роза Люксембург познала страдания из-за любви в 18 лет. Однажды к ним на заседание партии пришел литовец Лео Йогихес, которого все знали как Яна Тышку. Он был не только красив, но и умен.

С ним и еще несколькими товарищами Роза участвовала в организации социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, возглавила газету. Но любовь к Яну была настолько сильна, что однажды девушка призналась в своих чувствах и даже пообещала бросить политику и стать домохозяйкой, если тот решится жениться на ней.

К браку в их кругах относились насмешливо, поэтому молодые люди просто начали жить вместе. При этом Тышка особых чувств к Розе не испытывал, и преданностью не страдал. Ей потребовались долгих 16 лет, чтобы избавиться от наваждения и суметь уйти от любовника.

В жизни Розы был еще один долгий роман. В Париже она познакомилась с Кларой Цеткин. Женщины подружились и, несмотря на многочисленные переезды, тесно общались. Розе было 36 лет, когда ее любовником стал 22-летний сын Цеткин Константин.

Из-за этой связи подруги даже на некоторое время перестали поддерживать отношения. И несмотря на это, роман с сыном подруги длился почти семь лет. Клара и Роза возобновили дружбу после того, как Розу бросил сын Цеткин, а Клару ее муж-художник.

Страшная смерть Розы и спокойная старость в Архангельском Клары

Клара Цеткин, наверное, все-таки была счастлива. Оправившись от смерти мужа, она познакомилась с 18-летним талантливым художником Георгом Цунделем, помогая студентам в организации забастовки. Они поженились в 1899-м: ей было 42, а Георгу — 24. Пара прожила вместе 15 лет.

Цундель хорошо зарабатывал. Они купили приличный дом под Штутгартом, в котором любил останавливаться Ленин и любоваться видами из окна. Супруги стали первыми владельцами автомобиля в окрестностях и даже купили дом в Швейцарии.

Но Клара старела и художник нашел себе новую музу, бросив жену-революционерку. 58-летняя Цеткин, оставшись одна, полностью посвятила себя политике. Вместе со своей подругой Розой Люксембург они неоднократно приезжали в Россию, выступали против Первой мировой войны.

15 января 1919 года Розу Люксембург арестовали. После допроса в одном из берлинских отелей, конвоиры избили женщину прикладами, выстрелили в висок и выбросили тело в Ландвер-канал. Изуродованный труп Розы Люксембург нашли только несколько месяцев спустя. Женщине было 47 лет.

Клара Цеткин пережила свою подругу на 14 лет. Она умерла в России, в 1933 году в возрасте 76 лет в подмосковном Архангельском. Она дружила с Лениным и Крупской, выступала против фашизма и продолжала много писать.