Фильмы о мумиях и фараонах: как культура Древнего Египта отразилась на кинематографе

В 1822 году Шампольон совершил прорыв в расшифровке надписей на камне, найденном в городке Розетта, и с тех пор мир охватила настоящая египтомания. А тут еще и Наполеон со своими египетскими походами.

В Европе поднялась очередная волна интереса к Древнему Египту. Это отразилось во всем: и в одежде, и в архитектуре, и в декоре. Египет стал модным, а его тайны до сих пор не дают покоя пытливым умам.

В 1922 году, ровно через 100 лет после сенсационного открытия Шампольона была обнаружена гробница Тутанхамона, и Древний Египет снова был у всех на устах. И тут же, в 1923 году был снят первый фильм о фараонах: «Десять заповедей».

С тех пор многие кинематографисты обращаются к древнеегипетской тематике. И совсем необязательно, что весь фильм посвящен Египту и его истории. Часто египетские символы просто фигурируют в фантастических фильмах, где нужно подчеркнуть таинственность происходящего.

Такие симпатичные иероглифы

В фильме «Пятый элемент» основное действие происходит в космосе, на межгалактическом корабле, в присутствии инопланетян. Но завязка и финал истории — в египетском храме, секреты которого хранят всего пара человек в мире. Разгадка тайны заключена в иероглифах, которые до сих пор не до конца изучены.

Иероглифы можно увидеть в фильмах «Прометей» и «Чужой. Завет», а уж в картинах, посвященных ожившим мумиям их в избытке! Самый первый фильм о мумии был снят еще в 1911 году и представлял собой 199 метров раскрашенной вручную пленки, на которой была запечатлена история о любви лорда Эвандейла к египетской царице из его видения. Все чуть не закончилось трагически.

Мумии, мумии, и еще мумии…

Первый звуковой фильм о мумии был снят в 1932 году. Сюжет бесхитростен: ожившая мумия фараона Имхотепа разыскивает в современном мире свою любимую Анхесенамон. А причиной к тому, что злобный Имхотеп появился в нашем мире, стало неосторожное обращение с иероглифами.

Авторы предупреждают: древние манускрипты могут хранить и не такие секреты. Еще два фильма ужасов о неспокойных мумиях были сняты в 1943 и 1944 годах. И снова сюжеты не особо отличались от первого.

Похожая история легла в основу более современной трилогии, в которую вошли фильмы «Мумия», «Мумия возвращается» и «Царь скорпионов». Точнее, должен были снять всего один фильм, который просто стал бы более современным ремейком к картине 1932 года.

Но неожиданный коммерческий успех сподвиг режиссера на создание второй, а потом и третьей части ужастика. С приходом более совершенных аудиовизуальных эффектов эти фильмы стали настоящими блокбастерами.

Режиссеры упорно возвращаются к эксплуатации темы Древнего Египта. Вот и совсем недавно, в 2017 году был выпущен очередной фильм с удивительно знакомым названием «Мумия». Отличается от предыдущих он только тем, что на этот раз в нашем мире неистовствует ожившая мумия женщины. А в целом сюжет повторяет предыдущие фильмы.

Звезды любят Древний Египет!

Для создания фильмов египетской тематики часто привлекаются звезды первой величины. Вот и в последней «Мумии» играют Том Круз и Рассел Кроу. В других мы можем видеть Бориса Карлофф, знаменитого актера начала ХХ века, Брендана Фрейзера, Рейчел Вайс, Джона Ханну и даже знаменитого рестлера Дуэйна Джонсона, снявшегося в роли красавчика Метаеса, Царя скорпионов.

Кстати, для того, чтобы сняться в «Мумия возвращается», Джонсон прервал свою успешную карьеру в рестлинге и потерял пояс победителя целой серии престижных турниров.

Но он не прогадал: после съемок, вернувшись кинозвездой, Дуэйн и отвоевал пояс, и заодно подхлестнул интерес к боям со своим участием. Бонусом стало приглашение сыграть главную роль в «Царе скорпионов» за гонорар в 5,5 миллионов долларов. Столько за первую в жизни главную роль не платили еще никому.

больше по теме Дуэйн Джонсон снова окажется на пике землетрясения Сюжет нового фильма «Разлом Сан-Андреас» держится в секрете

Другим же актерам «Мумия дала путевку в жизнь: так в одночасье стал широко известен Арнольд Вослу , сыгравший роль злобного Имхотепа. А британского актера со сложным именем Адевале Акиннуойе-Агбадже стали гораздо чаще приглашать сниматься в различных проектах. Теперь в его фильмографии «Идентификация Борна», «Лост», «Профессионал», «Игра престолов» и другие прогремевшие в мире кинематографа фильмы и сериалы.

Тема Древнего Египта никогда не исчезнет с экранов. Даже при том, что Шампольон в свое время совершил огромный прорыв в изучении иероглифического письма, остается огромное количество загадок, которые только множатся при открытии очередного артефакта тех времен. И неизвестно, сколько еще «Мумий» будет снято к моменту, когда будет полностью восстановлен текст на Розеттском камне.

Египтяне сначала требовали вернуть им Розеттский камень. Потом пошли на хитрость: уговаривают англичан привезти камень в качестве временного экспоната выставки. Англичане только посмеиваются над этими незатейливыми попытками вернуть камень в страну.

В качестве утешительного приза они изготовили и вручили правительству Египта копию Розеттского камня, которая теперь установлена на площади, недалеко от места, где был найден артефакт.