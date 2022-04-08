Герой недели: как 10-летний мальчик повторил путь Сергея Жукова из «Руки вверх!», но превзошел его

Валерий Семенов стал учителем с большой буквы. Вероятно, вам снова захочется вернуться за школьную парту.

Про Валерия Семенова я узнала случайно: обсуждали с подругами проблемы современного образования.

— Сейчас все имеют дипломы, а образованных — единицы, — с умным видом вещала я.

— Ага, школа же только услугу оказывает – учит. А воспитанием должны заниматься родители. Хотя и с обучением есть проблема, только репетитор, — поддержала меня опытная в данном вопросе мать двоих детей Таня.

— Девочки, ну не везде же так! Вон в 128-й школе есть учитель, так он со своим классом половину России объездил. Они в каких-то конкурсах участвуют, в фестивалях. Все свободное время он с ними. И учит, и воспитывает. А они его зовут «батя»! – выдала Ольга.

После такого нам с Таней только оставалось присвистнуть: «Да ладно!», и заняться поисками учителя из рода сверхпедагогов.

«Понравился статус Сергея Жукова из «Руки вверх!»

Учитель музыки, заместитель директора и классный руководитель 10 «А» класса в школе №128 города Волгограда. Все это — Валерий Семенов. «Герой недели» по версии сайта Teleprogramma.pro.

— Валерий Яковлевич, как так сложилось, что вы стали школьным учителем?

— Мне было лет 10, я учился в пятом классе. Тогда было популярно покупать дневники с различными артистами на обложках. У меня был дневник с изображением группы «Руки вверх!». Помимо фото дуэта на обложке был небольшой текст об участниках. И я прочел, что солист Сергей Жуков по образованию учитель музыки, окончил педагогический университет.

Мне понравилась не сама профессия, а статус человека-педагога. Уже тогда, в детстве, я начал рассматривать педагогику, как свою будущую профессию. До рассматривался до того, что последние 10 лет своей жизни (Валерию Семенову в этом году исполнится 35 лет – Прим. Ред.) я — школьный учитель.

— Какое у вас образование?

— Сначала я окончил педагогическое училище. Сейчас оно именуется социально-педагогическим колледжем. Затем, ВГСПУ – Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Потом еще отучился в аспирантуре.

— А потом пришли в школу?

— Почти. У меня есть очень хороший друг, худрук ансамбля «Покров», а ныне еще и мой партнер по музыкальному бизнесу Виктория Путиловская. К ней обратились с просьбой порекомендовать учителя на замену в школу № 128.

Нужно было выйти буквально на один месяц, до марта. Я на тот момент еще учился в университете, но согласился поработать этот месяц. Потом остался еще на месяц. И еще на месяц. И вот так задержался на 10 лет (смеется).

Момент, когда учитель стал батей.

— Про вас говорят, как про человека, который очень много времени посвящает внеклассной работе. Расскажите про это направление подробнее.

— Как вы смотрите на то, чтобы на этот вопрос ответил мой класс?

— Зовите!

От лица 10 «А» класса со мной поговорила смелая, открытая и образованная ученица Валерия Леонова:

— По поводу нашего классного руководителя я хочу отметить несколько аспектов: вся наша внеклассная деятельность строится на том, что мы можем проявить себя и в науке, и в музыке, и в творчестве. Мы участвуем в максимально большом количестве мероприятий. Прежде всего, особый упор делается на творческие проекты, в которых мы что-то создаем, изучаем и исследуем. И, конечно, как класс учителя музыки мы много поем и выступаем.

— Приведите примеры?

— Если про музыкальные конкурсы, то мы посетили Саратов, неоднократно ездили в Москву. Шутим, что столица для нас уже как второй дом. Мы выступали в Останкинском концертном зале, где заняли второе место.

Поездки бывают и просто для сплочения коллектива. Мы бывали в Казани, Саратове, Санкт-Петербурге. Нас это очень объединяет и маленькими шажками ведет к будущим победам.

— Вы ездите всем классом?

— Да! Мы не разделяемся! До 9-го класса у нас было 29 учеников, сейчас 23, но на самом деле также 29. Ребята, которые ушли в колледжи все равно не забывают про свой класс. Мы до сих пор активно общаемся. Во многом это заслуга Валерия Яковлевича, который смог нас объединить до состояния семьи. И еще наш класс и все наши начинания всячески поддерживает директор школы Елена Владимировна Харина.

— Какую вы ведете исследовательскую деятельность?

— Мы живем в городе с героическим прошлым. В городе-герое Волгограде. А еще мы кадетский класс. Поэтому исследовательские работы во многом связаны с памятью о Великой Отечественной Войне. Также со своими исследовательскими работами мы участвовали в конкурсах Вернадского, Леонардо и Менделеева. Это московские конкурсы, от министерства «Просвещение».

Еще я хотела бы рассказать про одну из ветвей нашей проектной деятельности. На территории нашей школы был пустой участок между спортивным залом и корпусом школы, который отдали нашему классу. Как школьники, увлеченные патриотизмом, мы создали на территории школы парк памяти о героях ВОВ.

— Почему вы зовете Валерия Яковлевича «батя»?

— Откуда вы знаете??? Ну, ладно, я расскажу! Эта история началась в пятом классе, когда мы и попали к нашему классному руководителю.

Для всех учеников, которые переходят из начальной школы в среднюю, проводится мероприятие «Посвящение в старшеклассники». Это квест для пятиклассников. Мы проходили веселые задания, а Валерий Яковлевич везде ходил за нами и усиленно следил. На одном из этапов, кто-то из учителей сказал, что у всех классов мамы, а у вас папа. И Валерий Яковлевич сам тогда сказал, что он батя. Когда мероприятие подошло к концу, мы хором произнесли со сцены: «Наш батя крут!». #БатяКрут – стало хэштегом. На протяжение пяти лет – это неотъемлемая часть нашего коллектива.

«Работа, где безразличие, страшнее непрофессионализма»

— Валерий Яковлевич невооруженным взглядом видно, что вы смогли найти подход к детям, они вас любят и уважают. Но дети – есть дети. Устаете о них?

— У русского ученого Ивана Михайловича Сечина есть фраза: «Лучший отдых — это смена деятельности». То есть я могу от них устать на уроке, а после заняться проектом. Устали от проекта, пошли песни попели. Устали петь — пошли ямы в парке копать для новых стендов.

Если смена деятельности перестанет помогать, то я буду искать себе другую работу. С ощущением того, что я не хочу работать, нельзя этим заниматься. Если мы хотим иметь положительный продукт воспитания и обучения, значит нужно понимать, что школьный учитель – это работа, где безразличие, страшнее непрофессионализма.

— Расскажите про вашу семью. Как вас воспитывали?

— Хорошо воспитывали (смеется). Моя мама Ирина – экономист и бухгалтер. У нее два образования. Это человек, связанный с цифрой и подсчетом денег. Она всю жизнь работала по профессии. Отец – электрик. Это благодаря ему наш патриотический парк хорошо освещен. Еще у меня есть сестра, которая пошла по стопам матери.

Я вырос в деревне. Конечно, у нас не было театров и музеев, но, когда проходили какие-то массовые творческие мероприятия, мы семьей всегда посещали!

В моей семье бережно хранят память о предках, погибших в годы Великой Отечественной Войны. Это было тяжелое время, когда трудно было всем – и тем, кто ушел на фронт, и тем, кто остался в тылу. Моей прабабушке было 19 лет, когда она вышла замуж. К 22 годам родила двух дочерей. Одна дочь умерла из-за болезни, а вторая — продолжила род. Это моя бабушка.

И пра-прадед и прадед принимали участие в Великой Отечественной войне. Если пра-прадет вернулся домой, то прадед Константин Константинович Кравченко, нет. Пропал без вести. Мы искали какие-то упоминания, но фамилия слишком распространенная. В деревне на кладбище есть братская могила, мы ходим туда.

— В интернете есть заметка про Валерия Семенова, который построил для своей кошки лестницу с подсветкой и зонами отдыха. Это вы?

— Вы много знаете сумасшедших людей с именем Валерий Яковлевич Семенов, которые строят лестницы кошкам? Конечно, я!

Эту кошку мы нашли вместе с детьми на улице. Она залезла в двигатель автомобиля, грелась. Пристроить ее никуда не удалось и я оставил ее себе, назвал Рыжик. Это она, но Рыжик!

— Как вам это пришло в голову построить лестницу?

— Если не смущать своими действиями соседей, то какой смысл тогда жить в многоквартирном доме?

А если серьезно, то Рыжику очень хотелось гулять на природе. Но кошка – это не собака. Ее не выведешь на поводке. Тогда мне пришла идея создать для нее условия, чтобы она могла свободно уходить и приходить, когда ей удобно.

Так появилась идея построить лестницу. Но по прямой не выходило – там клумба, бабушки бы ругались за испорченные цветы. Конструкция требовала довести ее до дерева, а для этого нужно было построить подвесной мост. А где подвесной мост, там и подсветка. Я же говорил, что мой папа электрик. Иллюминация – моя вторая профессия, после музыки.

— Как сейчас живет Рыжик?

— Ее депортировали в деревню, в связи со сменой моего местожительства. Сейчас она имеет возможность даже не возвращаться домой, если не хочется. С нами она живет уже шесть лет. Точно не знаю, сколько ей. Спрашивал возраст, когда мы ее подобрали, но она упорно хранит молчание.

— Валерий Яковлевич, благодарим вас за интересную беседу! Пусть в вашей жизни будет еще больше талантливых учеников, интересных проектов, творческого развития и новых побед!

Если в вашем городе, может даже на соседней улице, живет тот самый герой, который несмотря на сложности, трудности и препятствия, остаетесь верен себе и своей стране. Если в это непростое время он просто делаете свою очень важную работу, то ему самое место в рубрике «Герой недели». Напишите нам (e-mail: tele@kp.ru или WhatsAp 8-961-080-47-99)! И, возможно, благодаря вам страна узнает имя пока еще неизвестного героя.

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