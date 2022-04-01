Герой недели: как 77-летний офтальмолог победил коронавирус с 90-процентным поражением легких и вернулся в профессию

Уже 55 лет этот человек делает очень важную и ответственную работу. Он блестяще диагностирует и лечит заболевания глаз. Даже самые коварные. Он – это доцент, кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог и «Герой недели» по версии сайта Teleprogramma.pro Сергей Свердлин.

«Значит бог решил, что я еще не все сделал»

С Сергеем Матвеевичем жизнь меня свела, когда мне было 18. К тому моменту я практически ничего не видела правым глазом и частично – левым. Помню, сижу в коридоре Железнодорожной поликлиники Волгограда вместе с мамой. Очередь и думаю, как же я буду слепым журналистом? Слава богу, не узнала. Сергей Матвеевич поставил диагноз, назначил лечение и в итоге все закончилось благополучно.

Во второй раз я пришла к нему спустя 13 лет. Провериться после CoViD–19. На первый взгляд у него ничего не изменилось: принимает там же, в том же составе, выглядит также (ничуть не постарел!).

— Я ковидом переболел. 90 процентов было поражение легких! Лежал сначала в «обычном» ковидном отделении, потом, когда стало хуже, попал реанимацию. Когда пришел в себя, думаю: «Нужно возвращаться к практике. Значит бог решил, что я еще не все сделал», — рассказал Сергей Матвеевич.

— А вы какое-то время не принимали пациентов?

— Да, из-за ковида мы два года не принимали. Не столько заразиться боялся, сколько, что пациенты в очереди друг друга могут перезаражать. Мы уже 20 лет с Татьяной Петровной (ученица и коллега доцента Свердлина – Прим. Ред.) принимает пациентов по субботам в Железнодорожной поликлинике. Не хотели, чтобы из-за нашей практики у лечебного учреждения возникли проблемы.

— Где же тогда заразились?

— Попросили меня как-то в одном учреждении посмотреть больных. Вскоре после визита стало болеть горло, появилась одышка, потом и жена закашляла. Диагноз подтвердился, и мы легли в ковидный госпиталь. Там нас лечил сын, а когда меня перевели в реанимацию, к лечению подключился заведующий реанимационным отделением Дмитрий Михайлович Алексеев. Замечательный врач! Я сыну и всему медицинскому персоналу благодарен и за себя, и за жену.

«Отец был начальником госпиталя в военном Сталинграде»

— Вы врач, ваш сын врач, у вас династия?

— И мой отец Матвей Абрамович Свердлин тоже был врачом. Вообще он окончит два института, в том числе и медицинский. Во время Великой Отечественной Войны был начальником госпиталя в Сталинграде. Вывозил раненных из-под обстрелов, оперировал. Даже пленных немцев. Как врач он был обязан.

Отец заслуженный деятель науки РФ. Его именем названа, основанная им же, кафедра философии в нашем институте (в Волгоградском государственном медицинском университете – Прим. Ред.). Сейчас кафедрой руководит профессор Наталья Николаевна Седова, изумительный специалист. Доктор философских и юридических наук. Его ученица.

Мой сын Дмитрий Сергеевич Свердлин – кандидат медицинских наук. Заведующий одной из поликлиник Волжского. Два с небольшим года он был заведующим отделением в ковидном госпитале. Сам дважды переболел. Теперь вернулся в поликлинику.

— И вы тоже стали врачом.

— Да. В 1967 году я с отличием окончил институт. Три года после выпуска работал земским доктором, в Иловлинском районе, в рабочем поселке Лог. Я жил у одной старушенции, такая хорошая женщина, колоритная казачка. Гордилась, что у нее врач живет, хвалилась мной.

Я там вел стационар, терапию, а на полставки работал «на скорой». По всему Задонью проездил и на лошадях, и на машине, даже на полуторке. Я очень рад, что честно 3 года отработал в сельской местности.

В последний год моей работы я выиграл по лотерейному билету мотоцикл. ИЖ «Планета-2». Поехал на нем забирать документы, чтобы поступать в аспирантуру и меня машина сбила. Ногу сломал. Полгода лежал в гипсе. За это время, благодаря профессору Александру Михайловичу Водовозову, выучил немецкий и английский языки. Он тогда навестил меня, принес книгу на немецком языке и дал задание ее перевести и отпечатать на машинке. Это в дальнейшем мне очень помогло. Я и сейчас научные труды без словаря перевожу.

— Почему вы стали офтальмологом?

— Вопрос не простой. Это очень тонкая, красивая, ювелирная и конкретная работа: человек опытный может быстро поставить диагноз.

Большую роль в выборе направления сыграл мой учитель профессор Водовозов. Меня очень привлекла эта личность! Через всю жизнь я пронес ему благодарность и любовь. Он меня воспитал, как офтальмолога, как научного работника, исследователя.

И еще один важный аспект – сами глаза. Это же поэзия! Масса стихов, посвященных глазам. А я поэзию очень люблю! Люблю военных поэтов: Юрий Левитанский, Александр Межиров, Константин Симонов, Александр Твардовский. Люблю поэзию серебряного века: Анна Ахматова, Марина Цветаева, Николай Гумилев.

Раньше в Волгограде был книжный магазин «Современник». Сейчас уже он, к сожалению, ликвидировав. Я в те годы лечил и тамошнего директора, и сотрудников и это помогало мне с подпиской. Я раньше и сам стихи писал.

— Вы с таким теплом отзываетесь о своем учителе, а у вас у самого ученики были?

— Конечно! До пандемии я преподавал в медицинском университете. У меня было много учеников. А в качестве наставника, я очень избирательный. Вот вам маленький пример. Я веду занятие в детском глазном отделении. Ребенка показал с серьезным заболеванием. На другой день другая тема. И в одна девочка-студентка встает, и спрашивает, как глаза и самочувствие того ребенка. Этот маленький штришок говорит о том, что, скорее всего, это будет хороший врач.

Небольшую практику я веду также со своей ученицей. Очень талантливым доктором, кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, врачом-офтальмологом в центре реабилитации «Волгоград» Татьяной Петровной Чухман. Она была студенткой, когда я был молодым ассистентом кафедры офтальмологии. Последние 20 лет вместе ведем прием в Железнодорожной поликлинике рядом с железнодорожным вокзалом.

Вместе ездили в командировки в другие города, смотрели пациентов. 15 лет ездили в Элисту. В Волгограде в субботу проведем прием, а в 4 утра в воскресенье выезжаем в Калмыкию. Там до 12 ночи смотрим пациентов и домой, потому что Татьяне Петровне к 8 утра на работу. Мне даже присвоили звание Заслуженного врача республики Калмыкия.

— Были случаи в вашей практике, которые запомнились на всю жизнь?

— Таких много! Я учил студентов кроме основной врачебной профессии, также «коридорной диагностике»: когда врач по внешнему виду пациента, не осматривая его, приближается к диагнозу. Возьмите, например, выпячивание глазных яблок. Как правило, это признак патологии щитовидной железы.

Еще я любил заниматься больными с нейроэктодермальными дисплазиями. Это может быть, например, туберозный склероз. В общем я люблю редкую патологию, с которой нужно серьезно разбираться, поэтому в моей практике было много интересных, редких и сложных случаев. Мне на них везет. Я даже как-то выступал на конгрессе «Белые ночи» в Санкт-Петербурге с докладом о синдроме «утренней зори» и о других редких патологиях.

Вообще на «Белых ночах» я раз 10 выступал. И в институте нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко в Москве выступал. У меня есть еще специализация «нейроофтальмология». Это сочетанная патология глаза и головного мозга.

С Татьяной Петровной у нас есть монографии, опубликованы также более двухсот научных работ. И она, и я выступали на многих конгрессах, отстаивали честь волгоградской офтальмологии.

«На пенсии пишу статьи, хочу издать книгу»

— Сергей Матвеевич, вы уже пенсионер. Чем занимаетесь на пенсии?

— На пенсию я вышел в 2010 году. После этого я все время работаю: консультирую больных в центре реабилитации, веду небольшую практику в поликлинике. Пишу статьи и книгу об офтальмологии. Может, напишу небольшую книжку о работе в сельской местности, про земского врача.

— А на хобби время есть?

— Рыбалку люблю. Сейчас уже после ковида больше теоретик, а раньше по несколько километров пешком ходил с полной выкладкой. И по льду через Волгу ходил в Ушаковке – селе в Астраханской области – и в землянке жил, и занимался зимней рыбалкой. И фотографией занимаюсь, как научной, так и художественной.

Сергей Матвеевич, редакция сайта Teleprogramma.pro благодарит вас за интересную беседу. Здоровья вам и сил на многие годы.

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