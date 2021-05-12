Брошенные наложницы и евнухи: что стало с гаремом султана после падения Османской империи

Гаремы в Османской империи появились еще в третьем веке до нашей эры. Они нужны были для того, чтобы жившие там наложницы продолжали род османов. Попасть в гарем означало большую удачу для девушки. В лучшем случае, в рабыню мог влюбиться султан и сделать ее женой, в худшем – она могла просто жить на полном содержании во дворце и ни в чем не нуждаться.

Всех все устраивало вплоть до начала XX века. Однако после падения Османской империи и бегства последнего султана Мехмеда VI в Европу – встал вопрос, что сделать с наложницами правителя.

После Первой мировой войны страны всего мира боролись за независимость и равноправие, поэтому новое правительство решило, что удерживать девушек в гареме больше не имеет смысла, их просто всех распустили.

Некоторые девушки вернулись домой, и родственники их приняли. Были и такие, кого родители не пустили на порог. Дело в том, что на тот момент времени считалось зазорным — быть бывшей женой султана, наложниц сторонились и избегали. Поэтому каждая из них устраивалась как могла, в основном, занимались проституцией.

У Мехмеда VI было пять официальных жен. После побега правителя из Османского государства некоторые из них остались не удел, но не все. Например, первую супругу Эмине Маршания султан забрал с собой в Италию. Женщина занималась благотворительностью и была рядом с мужем до последнего дня его жизни.

Вторая жена Синие Инширах закончила свою жизнь трагично. После распада империи ее выслали в Каир, где она покончила с собой.

Третьей жене Шадие Мюведдет тоже посчастливилось сбежать с султаном в Италию. После смерти мужа она снова вышла замуж, потом развелась и вернулась в Турцию. Там она и доживала свой век.

Четвертую жену Айше Лейла Невваре султан Мехмед сам выгнал из гарема, так как она не могла родить ему ребенка. Женщина вышла замуж, оставшись жить в Стамбуле.

Пятую жену Немет Невзад султан тоже забрал с собой в Италию. Однако прожить в браке им удалось только один год – муж скончался, и женщина снова вышла замуж. Во втором браке она родила близнецов, затем вернулась в Стамбул, где написала книгу о жизни в гареме и после него. В Турции она и прожила до конца своих дней.

А вот у евнухов положение было совсем печальное после развала гарема. Дело в том, что семью они завести уже не могли, так как им проводили жестокую процедуру обрезания. На работу их не брали, в обществе в принципе предпочитали не общаться. Поэтому многие из них наложили на себя руки.

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