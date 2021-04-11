Как транслировали встречу Юрия Гагарина после его исторического полета, которому исполняется 60 лет

12 апреля страна отмечает День космонавтики, который в этом году стал юбилейным - ровно 60 лет назад наш выдающийся соотечественник стал первым человеком, совершившим полет в космос.

Эпохальным стал не только сам полет, но и то, как встречали вернувшегося на Землю героя. Это был прорыв не только на эволюционном и геополитическом, но и на телевизионном уровне. 14 апреля 1961 года столица СССР чествовала Гагарина, и благодаря мощностям советского телевидения весь мир увидел, как это происходит.

Сложно в это поверить, но Гагарин был не только первым в космосе, но и, по сути, на «Евровидении». Ведь репортаж о его встрече в Москве впервые транслировался за железным занавесом всеми станциями Европы, входящими в сети распространения телепрограмм «Интервидение» и «Евровидение». Десятки камер были расставлены на маршруте встречи Гагарина — от аэропорта «Внуково» до Кремля. На крышах, на улицах, на балконах домов, на Кремлевской стене, на храме Василия Блаженного. И во всем мире — от Лондона до Хабаровска — каждый мог насладиться историческим моментом.

Грандиозному событию отдали обложки не только все главные советские издания, но и иностранная пресса: Life, Newsweek и другие крупнейшие издания, забыв ненадолго о политических разногласиях, искренне радовались за советского космического первопроходца.

Весь мир видел, как Гагарина приветствуют первые лица страны — советский лидер Никита Хрущев и Леонид Брежнев, в те годы курировавший космическую промышленность.

Следившие за событиями в Москве зарубежные зрители не знали русского языка, но наверняка понимали суть того, что было написано на самодельных плакатах высыпавших на улицы людей. за советского космического первопроходца.

Технической стороной телетрансляции и организацией съемки встречи Гагарина занимался советский ученый Марк Кривошеев. Он разрабатывал системы спутникового телевизионного вещания — именно Кривошеева можно считать отцом цифрового ТВ. За несколько дней до приезда Гагарина в Москву Кривошеев придумал, как контролировать прохождение телевизионного сигнала во все страны Европы, и соединил все сети трансляции в специально разработанный формат.

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