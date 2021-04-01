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Двурогий калао, фишерова гага и другие одни из самых ми-ми-мишных птиц мира

1 апреля — Международный день птиц.

Двурогий калао, фишерова гага и другие одни из самых ми-ми-мишных птиц мира
Фото: Shutterstock

Абиссинский рогатый ворон (Северная Африка) в неволе живет до 40 лет.

Абиссинский рогатый ворон. Фото: Shutterstock

Голубоногая олуша (тропики западного побережья Америки) обезоруживает своим обаянием.

Голубоногая олуша. Фото
Голубоногая олуша. Фото: Shutterstock

Кажется, этот исполинский козодой (Южная Америка) слегка не выспался.

Исполинский козодой. Фото
Исполинский козодой. Фото: Shutterstock

Двурогий калао (Индия, Таиланд, Суматра) всем лакомствам предпочитает сладкий инжир.

Двурогий калао. Фото
Двурогий калао. Фото: Shutterstock

Очаровательный андский скальный петушок — один из символов Перу.

Андский скальный петушок. Фото
Андский скальный петушок. Фото: Shutterstock

Фишерова гага (Аляска, Восточная Сибирь) обожает Берингово море.

Фишерова гага. Фото
Фишерова гага. Фото: Shutterstock

Симпатяга китоглав (болота восточной Африки) очень похож на мультяшного героя. Но он настоящий!

Китоглав. Фото
Китоглав. Фото: Shutterstock

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