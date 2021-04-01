Двурогий калао, фишерова гага и другие одни из самых ми-ми-мишных птиц мира

Абиссинский рогатый ворон (Северная Африка) в неволе живет до 40 лет.

Голубоногая олуша (тропики западного побережья Америки) обезоруживает своим обаянием.

Кажется, этот исполинский козодой (Южная Америка) слегка не выспался.

Двурогий калао (Индия, Таиланд, Суматра) всем лакомствам предпочитает сладкий инжир.

Очаровательный андский скальный петушок — один из символов Перу.

Фишерова гага (Аляска, Восточная Сибирь) обожает Берингово море.

Симпатяга китоглав (болота восточной Африки) очень похож на мультяшного героя. Но он настоящий!

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