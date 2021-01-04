Поменьше «ковидиотов» и побольше «корониалов»: новые словечки 2020 года, которые прижились

2020 год стал особенным во всех отношениях. Могли вы подумать еще год назад, что не будете выходить из дома без маски, что в Новый год отменят все кафе и рестораны, а вместо праздника придется пить «карантини» и обсуждать «ковидиотов»?

Если вы вдруг еще не знаете, кто такие последние и как приготовить «карантини», то Teleprogramma.pro готова расширить ваш словарный запас.

«Настроения алармистские»

Ученые отмечают, что в уходящем году появилось множество новых слов, которые породил CoViD-19. В мире — пандемия, а в информационном пространстве «инфодемия». Первые месяцы борьбы с вирусом жителей планеты захватили «алармистские настроения», когда все плохо, все пропало и пора готовить собственный бункер.

Такие мысли подогревает «думскроллинг» [англ. doomscrolling]. Это бесконечное чтение негативных новостей, когда не можешь оторваться и листаешь всю ночь ленту со сводками пандемии. Кстати, новости о коронавирусе до сих пор самые читаемые. Как тут не думать про «карантец» и «ковидло»…

С приходом пандемии мы разделись на два противоположных лагеря: одни верят в «ковид», а другие называют болезнь всемирным заговором, за что и прозваны «ковидиотами». Кстати, этим же составным словом, образованным от «ковида» и «идиота», называют тех, кто впадает в панику и скупает туалетную бумагу, гречку и макароны. Последние явление имеет свое определение: «макароновирус» и «гречкохайп».

Вместо курса доллара нас стал интересовать «курс лимона» и «курс имбиря». Росту цен на эти товары могла позавидовать любая валюта. Котировки увеличились в разы, а все потому, что кто-то авторитетно заявил будто лимон и имбирь спасут от «короны».

От нее же может спасти полное обеззараживание и регулярная генеральная уборка – «расхламинго». А чем еще заняться, если прогулки во время самоизоляции (весна 2020 года) неприветствовались, а выходить на улицу можно было только с питомцем.

Если же такового дома не имелось, то можно было взять его напрокат у «карантье».

Этих предприимчивых товарищей нам тоже подарила пандемия, за символическую плату они могли доставить собачку для прогулки по указанному адресу. И прогуляться можно на законных основаниях и «наружу» посмотреть.

«Наружа» в обиходе появилась благодаря снятому на злобу дня мультфильму про Масяню на карантине. Все, что за пределами дома – то «наружа».

«Карантикулы» под «карантини»

Мы пережили «карантикулы» (карантинные каникулы) и научились эффективно «изумляться», то есть общаться с помощью Zoom.

На этой площадке теперь решаются рабочие вопросы, устраивают презентации, и даже чиновники из правительства заседают в виртуальных кабинетах.

Где работа, там и деньги, а где деньги, там и злоумышленники. Они тоже вынуждены приспосабливаться к современным реалиям. Например, освоить «зумбомбинг».

Это незаконное подключение к чужим конференциям и демонстрация неприемлемого контента, например, жестокости или интимных кадров.

Надо признать, что «изумляться» мы научились не только по работе, но и по более приятным поводам. С помощью виртуальной площадки можно устроить дружеские посиделки под «карантини» [англ. «quarantini»].

Слово — производное от карантина и мартини. Хотя последний ингредиент можно менять исходя из личных предпочтений.

Всем по «корониалу»

После таких застолий и виртуальной жизни многие семьи не выдержали и устремились штурмовать загсы и суды, чтобы поставить точку в отношениях.

«Ковидиворсы» объясняют, что разрыв произошел из-за невозможности быть вместе в замкнутом пространстве. Собственно говоря, именно это значение имеет данное слово.

А вот те, кто смог разглядеть в партнере изюминку, даже задумались о пополнении. Уже совсем скоро поколение детей, которые были зачаты по время пандемии, будут называть «корониалы».

В заключение Teleprogramma.pro хочет поздравить всех, у кого появятся «корониалы». Мы желаем найти любовь «ковидиворсам» и чтобы на нашем пути больше не встречались «ковидиоты» и коронавирус.

С наступающим Новым годом!

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