«Наташ, может нам на КаТэ?»: самые смешные мемы 2020 года по версии Teleprogramma.pro

Давайте вспомним, над чем мы смеялись в 2020 году.

2020 год принес нам много неприятностей. Да что там неприятностей? Есть ощущение, что 2020-й кто-то проклял! 😊

И чтобы совсем не впасть в депрессию – россияне придумывали шутки, мемы, фотожабы, чтобы со всем с этим справиться. Мы собрали самые интересные из них.

Как россияне коронавирус раскороновывали

Распространение неизвестной коронавирусной инфекции. На сегодняшний день во всем мире от инфекции умерли больше 500 000 человек – прим.ред.). Новость страшная, да, но россиян спасали мемы.

В апреле в России начинается карантин из-за эпидемии. Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением и объявляет первые «нерабочие дни». Исходя из его указа, весь месяц россияне будут сидеть дома.

В любой, даже такой опасной ситуации, наши люди ухитряются найти что-то веселое, и любую проблему обратить в шутку. Они тут же стали смеяться над трудностями самоизоляции.

Борьба за туалетную бумагу

А уж что началось вокруг туалетной бумаги? Дело в том, что китайцы в начале пандемии носили с собой рулоны туалетной бумаги, чтобы защитить руки от вирусов. К примеру, зайдя в лифт, они обматывали палец бумагой и нажимали кнопку.

После этого мировые СМИ сообщили о том, что в Китае раскуплена почти вся туалетная бумага. Мол, надвигается мировой дефицит. Не разобравшись, многие россияне тоже побежали в магазины дабы прикупить себе несколько упаковок впрок.

«Наташ, вставай!»

Мемы про Наташу буквально взбудоражили воображение россиян. Огромную популярность в Сети получили картинки, на которых изображены смотрящие сверху в камеру коты. Они бдят за хозяйкой Наташей и сообщают ей свои требования.

Надеемся, мы вас немного рассмешили. А теперь снова пошлите есть оливье и смотреть интересные фильмы.

Смотрите также