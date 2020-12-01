Секрет журнала Playboy: голые женщины как ширма для либеральных материалов

67 лет назад вышел первый номер популярного издания.

1 декабря 1953 года вышел первый номер эротического журнала Playboy с Мэрилин Монро на обложке. И вот уже 67 лет издается по всему миру.

Playboy фотографиями обнаженных женщин с замысловатыми сюжетами привлекал внимание к серьезным материалам, зачастую либеральным. Журнал открывал дорогу молодым артистам, печатал интервью с ними. Писатели выстраивались в очередь, чтобы опубликовать свои творения в Playboy.

Сейчас Playboy Enterprises, Inc. — это огромная корпорация, которая производит тв-программы, одежду и даже парфюм. А бумажную версию журнала в США перестали выпускать весной 2020 года из-за пандемии.

Какие еще секреты таит в себе любимый журнал мужчин всего мира, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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