Создатели «Смешариков» отсудили у московской кондитерской 600 тысяч рублей за детский торт

Любимый мультгерой есть у каждого ребенка. Именно его мечтает заполучить маленький мечтатель на день рождения: в виде игрушки, аниматора или украшения на торте. Но оказалось, что за подобную любовь можно очень дорого заплатить.

И речь не про 10-20 тысяч рублей, а про 600 тысяч! Именно во столько обошлось московской кондитерской три фото в Instagram с изображением торта со «Смешариком».

Сладкий бизнес

Кондитерская «healthfulindustry» — маленькая семейная пекарня, какие можно встретить в каждом районе крупного российского города. Пекут тортики, сладости, доставляют курьером.

Тут надо оговориться, наверняка, каждый хоть отдаленно, но слышал про авторские права, товарные знаки и т. д. Оказывается, торты с героями мультфильмов просто так продавать нельзя, можно заполучить очень дорогие проблемы с правообладателем (то есть, собственником персонажа).

Решить этот вопрос кондитерам помогают различные агентства. Подключают к системе, решают вопрос с правообладателем, передают эскизы героев, помогают с заказами. Естественно, берут комиссию с каждого проданного тортика. Именно с таким агентством Sweet Club попытались поработать Дмитрий и Наталья Куренские.

«Дело не пошло. Мы получили два или три заказа, разместили фото на своей страничке в Instagram, но не получилось. Условия были не очень подходящие, большая комиссия и депозит неподъемный для нас, около 150 тысяч рублей», — рассказывает начало истории Дмитрий.

Дорогое удовольствие

Идею тортов с мультперсонажами списали и перешли на более традиционный формат: ягодки, цветочки, цифры. А в 2020 году грянул гром. Супруги пошли в Арбитражный суд, чтобы заставить кафе-партнера рассчитаться за пирожные – 26 тысяч рублей и узнали, что к ним самим есть претензии. Причем на целых 600 тысяч рублей!

«Иск от «Медиа-НН», которая представляет интересы правообладателя «Смешариков». Они требуют деньги за нарушение авторских прав. За снимки, размещенные в Сети. Причем изначально иск на 50 тысяч рублей был, а потом вырос до 600! Нам обосновали, что за такую сумму продали авторские права Алтуфьевскому хлебокомбинату. Сравните: мы – маленькая кондитерская на окраине города и целый комбинат», — недоумевает мужчина.

Наталья, хозяйка бизнеса, решила искать справедливость там же, где нашлись неприятности – в Instagram. Девушка записала видео со своей бедой. На крик души откликнулись кондитеры со всей страны, кто-то уже столкнулся с подобной историей и тоже от «Смешариков», кто-то даже не предполагал, что может попасть в переплет.

Девушка признает, что заплатить такую сумму не сможет. Даже получить кредит нет шансов, у бизнеса крайне скромные обороты. Для их семейной кондитерской это приговор. Даже предложение снизить сумму штрафа примерно до 400 тысяч и дать рассрочку на полгода, которое поступило от истца, ситуацию не спасет.

В пресс-службе группы компаний «Рики» (правообладатель бренда «Смешарики», «Фиксики», «Малышарики», «Тима и Тома» и др.) подтвердили, что такая ситуация вполне возможна. Конкретно данный случай не вспомнили, так как за последние три года у «Медиа-НН» было более 2000 подобных дел.

Обычная сумма компенсации по таким нарушениям 50 тысяч рублей. Откуда же в иске взялась сумма, в шесть раз больше? Тем более речь идет не о масс-маркете, а микро-бизнесе…

«Можем предположить, что при детальном анализе обнаружилось нарушение интеллектуальных прав сразу по нескольким объектам собственности, поскольку, например, каждый наш персонаж зарегистрирован как отдельный товарный знак», — пояснили Teleprogramma.pro в пресс-службе компании.

Защита авторских прав – это защита своей работы, подчеркивают мультипликаторы. Ведь любимые детворой герои и сюжеты «не сваливаются с неба». Это результат большой кропотливой работы, а пираты просто пытаются нажиться на чужом популярном персонаже. Единственный случай, когда можно не опасаясь подарить ребенку торт со «Смешариком» или другим героем – это испечь его самому.

«В случае с детским творчеством и даже при изготовлении торта с персонажами дома для семейного праздника поводов для иска нет. Все очень просто: здесь вы не привлекаете клиента и не продаете ему продукцию, закладывая туда собственную долю прибыли за счет чужих известных персонажей», — подчеркивают в пресс-службе.

А вот кондитеры, аниматоры, агентства праздников, производители воздушных шаров вполне могут ждать исков.

Почему Кожевниковой отказали детские аниматоры?

Многодетная мама Мария Кожевникова тоже столкнулась с подобной ситуацией, но она по другую сторону баррикад. Актриса хотела пригласить на детский день рождения богатырей, но в крупных агентствах по организации праздника ей отказали, сославшись на отсутствие договора с правообладателем.

«Получается, за наших героев надо платить и аниматоры просто их не используют или используют нелегально. А зарубежные — без проблем, никто не будет судиться с тобой. Я еще в Госдуме поднимала вопрос популяризации наших героев. А мы заселяем в головы детям зарубежных», — делится личным опытом Кожевникова.

Она призывает воспитывать детей на российских героях, а не на западных.

«Мы как-то пошли на день рождение к детям Павла Прилучного и Агаты Муцениеце и там был Человек-паук. Дети бегают вокруг, ажиотаж. А я стараюсь воспитывать детей на российских мультфильмах. И мои дети не могли понять, почему все радуются мужчине в трико. Получается грустно, мы просто не имеет возможность привить детям любовь к нашему, российскому. Надеюсь, на это обратят внимание власти», — подводит итог актриса.

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