Хотели как лучше: 5 трагедий, случившихся на занятиях йогой

Индийское философское учение – йога, покорило мир давно. Наверное, нет ни одной голливудской знаменитости, которая бы не позировала в мудреной позе на циновке и с просветленным лицом. Мадонна и Джоли, Дженнифер Энистон и Мэтью Мак-Коннахи, Джессика Альба и Джулия Робертс…

Российские звезды не отстают: Ксения Собчак, Вера Брежнева, Кристина Орбакайте, Валерия и так далее. Они призывают своих подписчиков жить по правилам ЗОЖ, «строить» тело и укреплять дух. Отлично.

Однако, напомним, что все эти люди могут позволить себе заниматься под присмотром подготовленных преподавателей. Да и начинали занятия, будучи в хорошей физической форме.

А сегодня на занятия йогой приходят горожане, которые сидят на стульях весь день, пару раз в неделю ходят в студию и напрягаются, чтобы принять все более сложные позы, несмотря на отсутствие гибкости и другие физические проблемы.

А если йогой решает заняться человек, чей вес превысил 100 килограммов? Как встать в «позу собаки» и не умереть?

Действительно, случается так, что йога не оздоравливает тело, а наоборот – разрушает. Журналисты газеты New York Times собрали целую коллекцию несчастных случаев, которые произошли на занятиях йогой.

«Падение ступни в йоге»

The British Medical Journal описал случай, когда студент колледжа более года сидел прямо на пятках в положении на коленях, известном как ваджрасана, часами в день, воспевая во имя мира во всем мире. Вскоре он стал испытывать трудности при ходьбе, беге и подъеме по лестнице.

Врачи установили, что сидение в ваджрасане лишает артерию, идущую ниже колена, кислорода, что приводит к ослаблению нервов.

Клиницисты зарегистрировали ряд подобных случаев, и это состояние даже получило собственное название: «падение ступни в йоге».

Инсульт на колесе

В Медицинском колледже Корнельского университета едва спасли 28-летнюю женщину, которая перенесла инсульт во время выполнения позы йоги, известной как колесо или направленный вверх поклон. В ней практикующий ложится на спину, а затем поднимает свое тело по полукруглой дуге, балансируя на руках и ногах.

Промежуточный этап часто включает поднятие туловища и опускание макушки головы на пол. Когда она балансировала на голове, ее шея была сильно отклонена назад, женщина «внезапно почувствовала сильную пульсирующую головную боль».

Женщину срочно доставили в больницу. У нее не было ощущений с правой стороны тела; ее левая рука и нога плохо реагировали на ее команды. Ее глаза непроизвольно смотрели налево.

Только два года спустя женщина смогла ходить самостоятельно. Но полностью восстановиться ей не удалось.

Закупорка артерии

25-летний мужчина был доставлен в Северо-западную мемориальную больницу в Чикаго с жалобами на нечеткость зрения, затрудненное глотание и контроль левой стороны тела. Пациент был в отличном состоянии здоровья, занимался йогой каждое утро в течение полутора лет.

Мужчина делал скручивания позвоночника, при которых он поворачивал голову далеко влево и вправо. Затем он делал стойку на плечах с шеей, «максимально согнутой относительно голого пола. И стоял так 5 минут.

В итоге молодой йог получил закупорку левой позвоночной артерии — другими словами, кровь не могла проникнуть в мозг.

Через два месяца после нападения и после длительной физиотерапии мужчина смог ходить с тростью.

Разорванное сухожилие

Кэрол Крукофф, инструктор по йоге и терапевт, рассказала, как на съемках для телевидения она встала в сложную позу. Подняла одну ногу, схватилась за большой палец ноги и вытянула ее вверх до упора. Когда ее нога выпрямилась, девушка почувствовала тошнотворный хлопок в подколенном сухожилии. На следующий день она еле могла ходить. Крукофф потребовалась физиотерапия и год восстановления, прежде чем она снова смогла полностью вытянуть ногу.

Склеенный позвоночник

Гленн Блэк, учитель йоги с почти четырьмя десятилетиями стажировки, чья преданная клиентура включает в себя ряд знаменитостей и выдающихся гуру, перенес операцию на позвоночнике.

У него развился стеноз позвоночного канала — серьезное заболевание, при котором отверстия между позвонками начинают сужаться, сдавливая спинномозговые нервы и вызывая мучительную боль. Хирург сказал, что без лечения он в конечном итоге не сможет ходить.

Операция длилась пять часов, чтобы разделить несколько поясничных позвонков. По мнению Блэка, травма возникла в результате четырех десятилетий экстремальных прогибов и поворотов.

Если вы решите заниматься йогой – посоветуйтесь с врачами, не рискуйте здоровьем.