«Наташ, лежишь? Когда ты уже уйдешь на работу?»: свежие мемы про самоизоляцию

Новая майская неделя принесла массу новых поводов для шуток в Сети. Президент Владимир Путин в своем очередном обращении заявил об отмене периода нерабочих дней.

Но местные власти предпочли резких движений не делать. А значит, ограничения продолжаются, а вместе с ними и шутки в Сети.

Кроме того, не везде еще можно посетить салоны красоты. Мы выделили отдельную категорию шуток на эту тему.

Как обстоят дела с самосовершенствованием души и тела в самоизоляции у большинства россиян? На эту тему тоже есть свежая порция мемов.

Коты, продление карантина и планы на майские

Наташины коты любого с дивана поднимут, был бы повод. А их предостаточно. К примеру, господдержка, которую пообещал руководитель страны – #котынаташи тут же прибежали к хозяйке и сообщили, что к чему.

А еще стала актуальной песня про третье сентября Шуфутинского. Почему? Листайте и узнаете.

Масочный режим и дистанция

Не остался без внимания и масочный режим – его установили на большинстве территорий России как первый шаг на пути к послаблению ограничений. Где-то обязательны к ношению и перчатки. Но можно и вовсе обернуться пленкой, как сделал один из героев мема. В общем, листайте!

Красота

Первый шок от запрета на салоны красоты и парикмахерские прошел и обсмеян, предлагаем очередную порцию шуток на тему «Я в парикмахерской, когда сняли карантин».

ЗОЖ и жор

«Время самоизоляции – время для себя, саморазвития и самосовершенствования» — так подумал чуть ли не каждый второй – или первый – житель страны, когда смирился с тем, что это надолго. Но вместо регулярных занятий спортом у многих в распорядок дня добавилось несколько подходов к холодильнику. В общем, там ниже режим дня – сверьтесь, у вас такой?

Работа

У кого-то труд на удаленке продолжается, некоторые продолжают коротать нерабочие дни, а кого-то, увы, после выхода из самоизоляции ждет поиск работы. Но и это стало поводом пошутить — что, как не юмор, спасет в любой ситуации?