«Ира из Америки не приехала»: Тарасова напомнила, что Родниной не было на похоронах матери

73-летняя Татьяна Тарасова в недавнем интервью призналась, что она не следит за жизнью Ирины Родниной. При этом как пишет РБК, бывшая советская фигуристка, а ныне общественный деятель весьма критично отзывалась о Татьяне Анатольевне.

По словам Тарасовой, все эти истории, которые то и дело появляются в СМИ, лично ее мало интересуют. В беседе с изданием экс-наставница Алексея Ягудина уточнила, что сейчас не поддерживает отношений с Родниной. Заслуженный тренер СССР уже давно не общается с бывшей подопечной. Примечательно, что разница в возрасте между Татьяной Анатольевной и Ириной Родниной незначительная — всего четыре года. Однако это не помешало советской фигуристке в свое время перейти под крыло молодого тренера.

Несмотря на то что Роднина тренировалась у Тарасовой, их нынешние отношения нельзя назвать близкими. Об этом говорит и Татьяна Анатольевна. Заслуженный тренер СССР уточнила, что не считает бывшую подопечную своей подругой. Ко всему прочему, Тарасова поделилась и личной историей, связанной с Родниной.

Экс-наставница Алексея Ягудина напомнила, что Ирина не смогла приехать на похороны собственной матери, которая скончалась в 1991 году.