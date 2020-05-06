Наташа и коты, социальная дистанция и «вирусолог» Трамп: свежие мемы о коронавирусе

В самоизоляции мы не скучаем и продолжаем шутить на самые злободневные темы. Портал Teleprogramma.pro готов поделиться с вами настоящими шедеврами народного творчества.

Пандемия нового коронавируса, распространяющаяся по планете с ноября 2019 года, сплотила многих людей и заставила переосмыслить жизненные ценности.

Кто-то выздоровел и получил шанс начать все заново, кто-то, наконец, окружил заботой и вниманием своих близких.

Кто-то ни с того, ни с сего погрузился в изучение конспирологических теорий — о Билле Гейтсе, вакцинировании и масонском заговоре.

Есть еще одна категория — люди, чьи семьи не пострадали от CoViD-19, люди, которые предпочитают «не заморачиваться» глобальными проблемами и ко всему относиться с юмором. Именно они продолжают придумывать для вас новые мемы о коронавирусе, карантине и самоизоляции.

Трудности домоседства

Чем дольше продолжается период самоизоляции, тем сложнее. Сложно обходиться без прогулок, походов по магазинам и салонам красоты. Сложно сохранять хорошую физическую форму, когда ты заперт в четырех стенах. Порой даже сложно уживаться в одной квартире со своими родственниками.

Дистанция

В супермаркетах и рядом с банкоматами теперь нужно соблюдать дистанцию. Если очень сильно стараться, получается смешно.

Прогулки

Прогулки — вот чего людям так не хватает в самоизоляции. Выходить из дома можно только в магазин или, например, для того, чтобы выгулять своего четвероногого друга.

Удаленка

Настоящим кошмаром для родителей школьников стало дистанционное обучение. Во-первых, если у тебя нет педагогических навыков, очень сложно контролировать учебный процесс. Во-вторых, если с помощью видеосвязи школа приходит в ваш дом, то учителя и другие ученики могут увидеть ту часть вашей домашней жизни, которую вы показывать не хотели бы.

Кстати, сейчас народ шутит не только по поводу домашнего обучения детей, но и по поводу удаленной работы взрослых.

Планы на 2020 год

Многие люди планировали летом 2020 отправиться в отпуск, у кого-то были куплены билеты и путевки за границу. Из-за пандемии все мечты пошли коту под хвост.

Трамп и его

Дональд Трамп за последние месяцы не раз удивлял мир своими высказываниями. Поначалу он не верил в то, что коронавирус действительно представляет для людей большую опасность, а уже после того, как в США начали умирать по две тысячи зараженных в день, глава Белого дома начал выдавать идеи относительно борьбы с вирусом. Предложения лечить людей солнечным светом и вводить в организм дезинфицирующие средства породили множество шуток о Трампе и его интеллекте.

Наташины коты

Отдельная категория мемов — это мемы про Наташу и ее многострадальных котов, которые ни с чем не могут справиться без своей хозяйки.

Шашлыки

И, наконец, какие бы страшные вирусы не появлялись на планете, не отменять же из-за этого шашлыки.

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А какие шутки вам понравились больше всего?